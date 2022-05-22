Что произошло с МФО после начала кризиса 2022 года?

Такие займы пользуются популярностью у населения в ситуациях, когда немного не хватает денег до зарплаты в связи со сложившейся ситуацией. Недавно портал «Закон РУ» опубликовал статью, в которой рассказал о снижении спроса на микрозаймы у населения во время кризиса.
Недавно была опубликована статистика за первый квартал 2022 года – ее предоставил Центральный банк Российской Федерации. Согласно предоставленным данным, портфели МФО сжались примерно 1/5 часть, что свидетельствует о значительном снижении спроса на микрозаймы среди населения России. Ситуация в нынешнем году сильно напоминает то, что уже было во время пандемии.
В 2019 году Россиянам, как и сейчас, было трудно оформить не только кредит в банке, но и небольшой займ в микрофинансовой организации. Если сравнивать с 2021 годом, то в первом квартале 2022 года количество одобренных микрозаймов упало более чем на 25%. Об этом сообщил Эльман Мехтиев – председатель «МиР». Однако глава департамента Банка России дал иные цифры – количество одобренных выдач по сравнению с прошлым годом упало на 22%.
В саморегулируемой организации «МиР» отметили, что с 2014 по 2019 год (до ковида) на рынке МФО наблюдался исключительно рост портфеля организаций. После ковидного кризиса динамика отрицательная. К примеру, рост в 2021 году превышает рост в 2022 году (за аналогичный промежуток времени) на 10%. Вполне вероятно, что ситуация останется такой же и в других кварталах нынешнего года.
На данный момент времени участники рынка убеждены, что доля просроченной задолженности небольшая. Правда, в марте произошли изменения – увеличились отказы в возврате займов. Об этом переломе рассказал председатель «МиР». К тому же растущие показатели по безработице могут спровоцировать еще большее ухудшение ситуации. В том числе и по этой причине МФО снизили процент выдаваемых микрозаймов.
Посмотрев на предоставляемые цифры, становится очевидно, что спрос на микрозаймы значительно упал по сравнению с прошлыми годами. В Департаменте по развитию МФР (микрофинансового рынка) объяснили произошедшее двумя причинами:
Вполне вероятно, что по завершению или снижения кризиса ситуация восстановится. И микрофинансовые организации заново начнут выдавать займы в таком же большом количестве. Правда, государство постепенно ограничивает МФО, заставляя их все более ответственно подходить к выдаче микрозаймов.
Сейчас хоть и снизилось количество микрокредитов, тем не менее, запрос «Быстрый займ срочно» остается достаточно популярным и актуальным. Это означает, что микрофинансовые организации с рынка никуда не денутся. К тому же некоторые компании улучшили некоторые показатели в 1 квартале 2022 года. Например, качество кредитного портфеля. Поэтому ждать исчезновения или сильного сокращения МФО не стоит.
Фото с сайта pixabay.com
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