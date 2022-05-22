Что произошло с МФО после начала кризиса 2022 года?

Такие займы пользуются популярностью у населения в ситуациях, когда немного не хватает денег до зарплаты в связи со сложившейся ситуацией. Недавно портал «Закон РУ» опубликовал статью, в которой рассказал о снижении спроса на микрозаймы у населения во время кризиса.

Снижение популярности микрофинансовых организаций

Недавно была опубликована статистика за первый квартал 2022 года – ее предоставил Центральный банк Российской Федерации. Согласно предоставленным данным, портфели МФО сжались примерно 1/5 часть, что свидетельствует о значительном снижении спроса на микрозаймы среди населения России. Ситуация в нынешнем году сильно напоминает то, что уже было во время пандемии.

В 2019 году Россиянам, как и сейчас, было трудно оформить не только кредит в банке, но и небольшой займ в микрофинансовой организации. Если сравнивать с 2021 годом, то в первом квартале 2022 года количество одобренных микрозаймов упало более чем на 25%. Об этом сообщил Эльман Мехтиев – председатель «МиР». Однако глава департамента Банка России дал иные цифры – количество одобренных выдач по сравнению с прошлым годом упало на 22%.

В саморегулируемой организации «МиР» отметили, что с 2014 по 2019 год (до ковида) на рынке МФО наблюдался исключительно рост портфеля организаций. После ковидного кризиса динамика отрицательная. К примеру, рост в 2021 году превышает рост в 2022 году (за аналогичный промежуток времени) на 10%. Вполне вероятно, что ситуация останется такой же и в других кварталах нынешнего года.

На данный момент времени участники рынка убеждены, что доля просроченной задолженности небольшая. Правда, в марте произошли изменения – увеличились отказы в возврате займов. Об этом переломе рассказал председатель «МиР». К тому же растущие показатели по безработице могут спровоцировать еще большее ухудшение ситуации. В том числе и по этой причине МФО снизили процент выдаваемых микрозаймов.

Причины снижения спроса на микрозаймы

Посмотрев на предоставляемые цифры, становится очевидно, что спрос на микрозаймы значительно упал по сравнению с прошлыми годами. В Департаменте по развитию МФР (микрофинансового рынка) объяснили произошедшее двумя причинами:

Снижение спроса на микрокредиты у Россиян на фоне кризиса – в тяжелые времена многие люди начинают более осторожно и обдуманно относится к собственным тратам и накоплениям, из-за чего пересматривают ведение бюджета и, как следствие, отпадает необходимость в займах. Ужесточение политики со стороны банков и МФО – банковские и микрофинансовые организации проводят более тщательный анализ заемщиков, перестают выдавать займы «всем подряд», сокращают рекламу и, как следствие, снижается количество выданных микрокредитов.

Вполне вероятно, что по завершению или снижения кризиса ситуация восстановится. И микрофинансовые организации заново начнут выдавать займы в таком же большом количестве. Правда, государство постепенно ограничивает МФО, заставляя их все более ответственно подходить к выдаче микрозаймов.

Резюмируя

Сейчас хоть и снизилось количество микрокредитов, тем не менее, запрос «Быстрый займ срочно» остается достаточно популярным и актуальным. Это означает, что микрофинансовые организации с рынка никуда не денутся. К тому же некоторые компании улучшили некоторые показатели в 1 квартале 2022 года. Например, качество кредитного портфеля. Поэтому ждать исчезновения или сильного сокращения МФО не стоит.