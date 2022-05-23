Ушедшие бренды начинают возвращаться

В минувшие выходные в ТРЦ «Аура» возобновили свою работу ряд магазинов иностранных брендов, которые закрылись с 29 марта после начала спецоперации России на Украине. Как говорится на сайте ТРЦ, речь идет о магазинах Reserved, Cropp, Sinsay и House.

Федеральные СМИ сообщали, что головной офис LPP SA в Гданьске (Польша), которому принадлежат эти бренды, принял решение о продаже бизнеса в России китайскому консорциуму. Новый владелец не получит права на использование товарных знаков и брендов, принадлежавших LPP, но сможет продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению ритейлера, пишет Forbes. Прежние вывески постепенно заменят на временные с новыми логотипами. Бренд Reserved будет под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp получит название CR, а House — «Хс».

Судя по публикациям федеральных СМИ, в ряде столичных ТЦ площадки уже открылись под новыми логотипами. По комментариям в соцсетях можно понять, что особого изменения в ассортименте и ценах покупатели не заметили.

В Новосибирске в ТРЦ «Аура» бренды пока работают под старыми, досанкционными названиями. В группах торговых центров «Мега», «Галерея Новосибирск», «Роял Парк» объявления об открытии магазинов иностранных брендов не размещены. В пятницу вечером магазины брендов были закрыты.

— Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами, следим за развитием событий и стараемся находить решения, — отмечали в компании. — Сейчас наша основная задача — это обеспечение функционирования торговых центров, чтобы у посетителей был доступ к необходимым товарам. Постоянно меняющаяся ситуация на рынке ритейла сильно сказывается на покупательском поведении. На протяжении последних недель мы наблюдали неоднородную динамику в посещаемости наших центров.

На минувшей неделе в пресс-службе Ingka Centres (ТЦ «Мега») в ответ на запрос редакции о ситуации с иностранными арендаторами сообщили, что не могут давать комментарии от лица арендаторов.

Судя по комментариям в соцсетях, отношение покупателей к вернувшимся брендам диаметрально противоположное. Кто-то радуется открытию привычных магазинов и готовится к отложенному на несколько месяцев шопингу. Кто-то интересуется, «зачем поддерживать рублем бизнес государств, которые ввели санкции против России», и призывает бойкотировать открывшиеся площадки. Но есть и те, кто отмечает, что «большая часть товаров, представленных в ушедших марках, и до санкций отшивалась в Китае, так что больших изменений из-за смены собственника не ожидается».

Как отметил один из опрошенных редакцией экспертов, пожелавший остаться неизвестным, торговым центрам сейчас придется выстраивать очень взвешенную антикризисную маркетинговую политику, чтобы грамотно работать с негативом против вернувшихся брендов. Самим брендам, с другой стороны, придется столкнуться с критикой решения не только в России, но и на Западе, в том числе в Польше. Эксперт также отметил, что из отечественных компаний воспользоваться шансом и зайти в ТЦ во время добровольного локдауна западных брендов, смогли единицы.

Когда откроются и откроются ли вообще другие закрывшиеся бренды — в ТЦ Новосибирска по-прежнему не комментируют.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что бизнес McDonald’s в России покупает сооснователь АО «НефтеХимСервиса», собственник ООО «ГИД» (управляет сетью закусочных под брендом «Макдоналдс» в Сибири) Александр Говор. Как сообщали «РИА Новости», со ссылкой на ведущего эксперта аналитического агентства на потребительском рынке РФ «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистров, запуск бизнеса McDonald’s под новым именем ожидается в России в конце июня – начале июля. Судя по комментариям в профессиональных соцсетях, рестораторы не исключают, что сделка может быть фиктивной и неденежной, таким образом американская компания оставляет для себя возможность вернуться на рынок. Эксперты отрасли поясняют, что это будет понятно после того, как сеть откроется под новым брендом, и можно будет проанализировать все изменения, которые произойдут в бизнесе после смены собственника.

20 мая Минпромторг РФ запустил в Telegram конкурс по выбору нового имени для McDonald’s.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, как может развиваться ситуация с брендами, которые ушли из России.