С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии

Автор: Артем Рязанов

Выплаты вырастут для 83,5 тысяч получателей социальных и государственных пособий

С 1 апреля в Новосибирской области Отделение Социального фонда России проведёт проактивную индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Размер индексации был определён на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей региона.

Социальные пенсии предназначены для граждан с инвалидностью, не имеющих трудового стажа, включая детей с инвалидностью, а также для тех, кто потерял кормильца или не заработал право на страховую пенсию из-за недостатка стажа или пенсионных коэффициентов. Сумма пенсии варьируется в зависимости от категории получателя. Например, после индексации пенсии детей с инвалидностью составят 27 141 рубль, что на 1,7 тысячи рублей больше. Размер прибавки для каждого получателя будет индивидуальным и зависеть от его текущей пенсии. В среднем социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. В Новосибирской области выплаты социальных пенсий осуществляются с учетом районного коэффициента.

— Одновременно с социальными пенсиями увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению у участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторых других категорий. Государственная пенсия им устанавливается помимо страховой, — говорится в сообщении СФР.

Специалисты регионального Отделения СФР провели индексацию пенсий проактивно, так что пенсионерам нет необходимости обращаться в Фонд для перерасчета. Индексированные выплаты будут доставлены в апреле по стандартному графику. В этом году это уже второе повышение пенсий: с 1 января страховые пенсии жителей Новосибирской области, включая работающих пенсионеров, были увеличены на 7,6%. Январская индексация затронула более 713 тысяч человек.

С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Новосибирской области увеличит размер надбавки к пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов первой группы. Эта надбавка заменила выплату по уходу с 1 января 2025 года. После индексации её размер для получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению достигнет 1 764 рублей. Перерасчёт будет произведён автоматически, и никаких действий от пенсионеров или лиц, осуществляющих уход, не потребуется.

Помимо пенсий увеличены размеры ежемесячных дополнительных выплат для граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Это включает Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, обладателей ордена «За заслуги перед Отечеством», чемпионов Олимпийских игр, лауреатов государственных премий и другие категории граждан.

В Новосибирске появились десятки электросамокатов

Автор: Артем Рязанов

На улицах Новосибирска, в различных частях города, теперь можно увидеть арендованные самокаты. В связи с этим водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность во время передвижения по городу.

Жители Новосибирска сообщают, что электросамокаты «МТС Юрент» начали появляться не только в центральной части города, но и на левом берегу. В прошлом году первым свой флот в город вывел Whoosh.

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Автор: Юлия Данилова

Система водоотведения четвертого моста в Новосибирске выполнена в соответствии с проектом и функционирует в штатном режиме. Ливневая канализация прочищена и промыта, заключён договор с подрядной организацией по оперативному предоставлению машины с насосом в случае возникновения засоров.  Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— Группа «ВИС» в зоне своей ответственности как эксплуатанта моста вывезла весь снег в районе правобережной развязки. Угрозы подтоплений из-за объектов концессионного соглашения нет, — подчеркнули в компании.

Новосибирские санатории заработали на росте стоимости путевок

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область заняла третье место в Сибири по количеству гостей, отдохнувших в региональных санаториях (итоги 11 месяцев 2025 года): 89 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом доходы региона, полученные от предоставления санаторных услуг, составили 2.8 млрд — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По доходам в отрасли регион оказался на втором месте в Сибири, отмечают аналитики сервиса «Санатории‑России.рф».

Первое место в Сибирском федеральном округе и по количеству гостей и по заработанным индустрией средствам ожидаемо занимают санатории Алтайского края. За 11 месяцев 2025 года они приняли 159 тысяч отдыхающих (+1,4%). Доходы увеличились на 15% и составили 10 млрд рублей.

Режим повышенной готовности введут в Новосибирске из-за паводка

Автор: Юлия Данилова

Власти Новосибирской области ожидают, что паводок в этом году будет сложным, поэтому в регионе планируют объявить режим повышенной готовности. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, талыми водами подтоплено более 20 приусадебных участков в девяти муниципальных образованиях: Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Тогучинском районах, а также в Татарском и Сузунском муниципальных округах.

Холода простимулировали всплеск интереса к доставке готовой еды в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Жители Сибири по-прежнему интересуются более доступными форматами заведений общепита. В лидерах — фастфуд, кофейни и готовая еда из супермаркетов. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Рост общепита в четвертом квартале 2025 года был поддержан развитием внутреннего туризма, а также активным развитием направления готовой еды в крупных торговых сетях. В супермаркетах регионов округа появляются не только отдельные прилавки, но и полноценные зоны для обедов, а также кофейные точки.

— Темп жизни, особенно в городах – миллионниках, ускоряется и людей, которые готовы тратить время на приготовление пищи, становится меньше. Это общероссийский тренд, —констатирует Юрий Коленко, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Центр подготовки врачей медицины катастроф откроют в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В новом кампусе Новосибирского государственного университета (НГУ), открытие которого запланировано на конец года, будет создан центр подготовки специалистов, специализирующихся на медицине катастроф.

— Блок медицины катастроф позволит проводить совместные межведомственные тренинги, в том числе с участием команд МЧС, формируя у обучающихся навыки реальной командной работы на стыке медицины и спасательных служб, — цитирует пресс-служба НГУ слова руководителя центра Марии Васильевой.

