С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии

С 1 апреля в Новосибирской области Отделение Социального фонда России проведёт проактивную индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Размер индексации был определён на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей региона.

Социальные пенсии предназначены для граждан с инвалидностью, не имеющих трудового стажа, включая детей с инвалидностью, а также для тех, кто потерял кормильца или не заработал право на страховую пенсию из-за недостатка стажа или пенсионных коэффициентов. Сумма пенсии варьируется в зависимости от категории получателя. Например, после индексации пенсии детей с инвалидностью составят 27 141 рубль, что на 1,7 тысячи рублей больше. Размер прибавки для каждого получателя будет индивидуальным и зависеть от его текущей пенсии. В среднем социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. В Новосибирской области выплаты социальных пенсий осуществляются с учетом районного коэффициента.

— Одновременно с социальными пенсиями увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению у участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторых других категорий. Государственная пенсия им устанавливается помимо страховой, — говорится в сообщении СФР.

Специалисты регионального Отделения СФР провели индексацию пенсий проактивно, так что пенсионерам нет необходимости обращаться в Фонд для перерасчета. Индексированные выплаты будут доставлены в апреле по стандартному графику. В этом году это уже второе повышение пенсий: с 1 января страховые пенсии жителей Новосибирской области, включая работающих пенсионеров, были увеличены на 7,6%. Январская индексация затронула более 713 тысяч человек.

С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Новосибирской области увеличит размер надбавки к пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов первой группы. Эта надбавка заменила выплату по уходу с 1 января 2025 года. После индексации её размер для получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению достигнет 1 764 рублей. Перерасчёт будет произведён автоматически, и никаких действий от пенсионеров или лиц, осуществляющих уход, не потребуется.

Помимо пенсий увеличены размеры ежемесячных дополнительных выплат для граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Это включает Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, обладателей ордена «За заслуги перед Отечеством», чемпионов Олимпийских игр, лауреатов государственных премий и другие категории граждан.

