Социальные пособия и выплаты повысят в России с 1 февраля

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций определяется ежегодно 1 февраля. В 2025 году этот коэффициент составит 1,095.

— С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательство, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат, — отметил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ.

В результате на 9,5% будут проиндексированы следующие меры социальной поддержки:

материнский капитал;

единовременное пособие при рождении ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;

ежемесячная денежная выплата ветеранам;

ежемесячная страховая выплата и другие.

Наряду с выплатами, которые индексируются в феврале на уровень инфляции, некоторые пособия увеличиваются с 1 января в зависимости от роста прожиточного минимума. К таким пособиям относятся:

единое пособие;

социальные доплаты к пенсиям;

выплаты на детей до 3 лет из средств материнского капитала и ряд других.

Эта индексация происходит автоматически.

Кроме того, с начала года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 16,6% и достиг 22 440 рублей.

Следует отметить, что в 2025 году на оказание мер поддержки различным категориям населения Новосибирской области по линии Министерства труда и социального развития будет направлено 55 млрд рублей. Это предварительная сумма, без учёта федерального финансирования.

Ранее редакция сообщала о том, что детские пособия увеличат с 1 февраля в Новосибирской области. Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней в 2025 году вырастет в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом.