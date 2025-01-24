Спрос на автокредиты за квартал рухнул почти в два раза в Новосибирской области

В Новосибирской области, как и во многих других регионах России, наблюдается серьезное сокращение количества выданных банковских автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2024 года, по сравнению с третьим, выдачи упали с 11,1 млрд до 5,7 млрд рублей. В лидерах падения еще один сибирский регион — Красноярский край: с 9,1 до 5,7 млрд рублей.

В Объединенном кредитном бюро отмечают, что в декабре 2024 года в Новосибирске банки выдали 911 кредитов на покупку машин на 1,24 млрд рублей. Средняя сумма займа — 1,36 млн рублей. В Красноярске 725 кредитов на 950 млн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй, в целом по стране в четвертом квартале банки выдали автокредиты на 387,3 миллиарда рублей (в третьем квартале 702,6 млрд. руб. — Ред.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи рухнули на 16,1%. В штуках выдачи сократились с 482 тысяч до 295 тысяч займов.

Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро, не ожидает позитива и от первого квартала 2025 года. По его словам, во-первых, это зимний несезон, который, как правило, чуть-чуть разогревается только ближе к началу весны. Во-вторых, высокая стоимость кредита и регуляторные ограничения пока остаются без изменений.

— С 1 января повышен утильсбор, что в очередной раз заставит переписать ценники авто. С другой стороны, склады дилеров прилично затоварены, это может подстегнуть субсидирование кредитных ставок, что позволит взять кредит на более-менее приемлемых условиях. В любом случае 2025 год для индустрии будет непростым и, скорее всего, продемонстрирует снижение продаж по сравнению с 2024 годом, — прогнозирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году спрос на автокредиты может рухнуть на четверть. Кроме того эксперты не исключают некоторой перестановки среди лидеров продаж.