Около 160 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона

В рамках данных МИПов планируется передать в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, не менее 4 075 кв. м жилых помещений.

Как прокомментировал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, масштабные инвестиционные проекты – один из наиболее эффективных механизмов помощи обманутым дольщикам. Данный алгоритм разработан в Новосибирской области, в его основе – взаимодействие властей с крупными, проверенными застройщиками, которые готовы содействовать в решении вопроса достройки проблемных объектов – выделять средства на завершение строительства долгостроев, а также предоставлять дополнительные площади пострадавшим гражданам. Взамен они получают земельные участки под строительство без проведения торгов согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ.

— Вместе с новыми МИПами, в регионе на сегодняшний день реализуется 24 масштабных инвестиционных проекта. По реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано почти 22, 5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей, — отметил Алексей Колмаков.

Новые МИПы помогут обманутым дольщикам долгостроев на ул. Бориса Богаткова, 201/3. Инициатор – ООО СЗ «Строительные решения» – обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 1700 кв. м. жилья, а также направить на достройку дома более 63 млн рублей.

Еще один новый масштабно-инвестиционный проект поможет в достройке дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. АО «ЗСЖБИ № 6» направит 60 млн рублей на завершение строительства долгостроя, а также предоставит почти 1400 кв. м. жилья обманутым дольщикам.

Средства четвертого масштабно-инвестиционного проекта будут направлены на завершение строительства дома № 16 микрорайона Закаменский. ООО СЗ «Союз-Инвест» направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков, а также предоставит почти 1000 кв. м. жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.