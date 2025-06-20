Соглашение на ПМЭФ: билайн и ОТП Банк усилят защиту клиентов от мошенничества

На площадке ПМЭФ ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом альянсе, ориентированном на прогресс в сфере финтех-инноваций, кибербезопасности и клиентского обслуживания.

Со стороны билайна документ завизировал генеральный директор компании Сергей Анохин, со стороны банка – его президент Илья Чижевский.

Приоритетным вектором партнерства станет совместная борьба с мошенническими действиями. Стороны намереваются интегрировать технологию Branded Call с применением сервиса «Этикетка», что позволит банку повысить уровень безопасности голосовой связи со своими клиентами.

Компании будут совместно заниматься разработкой и внедрением решений, базирующихся на искусственном интеллекте, включая алгоритмы поведенческого анализа и прогнозирования в клиентском взаимодействии.

Существенной частью сотрудничества станет совместная проработка инициатив по замещению импортных технологий с использованием российских разработок.

Сергей Анохин отметил, что данное партнерство открывает перспективы для переосмысления клиентского сервиса благодаря сочетанию цифровых решений компании и финансового опыта банка. Решения в области больших данных и ИИ позволят создать новые стандарты в клиентском опыте.

Илья Чижевский подчеркнул, что сотрудничество является важным шагом в развитии цифровой экосистемы банка и укрепляет возможности в области безопасности и оптимизации процессов.

Реализация проектов будет осуществляться на базе отдельных соглашений.