Соглашение на ПМЭФ: билайн и ОТП Банк усилят защиту клиентов от мошенничества

На площадке ПМЭФ ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом альянсе, ориентированном на прогресс в сфере финтех-инноваций, кибербезопасности и клиентского обслуживания.
Со стороны билайна документ завизировал генеральный директор компании Сергей Анохин, со стороны банка – его президент Илья Чижевский.
Приоритетным вектором партнерства станет совместная борьба с мошенническими действиями. Стороны намереваются интегрировать технологию Branded Call с применением сервиса «Этикетка», что позволит банку повысить уровень безопасности голосовой связи со своими клиентами.
Компании будут совместно заниматься разработкой и внедрением решений, базирующихся на искусственном интеллекте, включая алгоритмы поведенческого анализа и прогнозирования в клиентском взаимодействии.
Существенной частью сотрудничества станет совместная проработка инициатив по замещению импортных технологий с использованием российских разработок.
Сергей Анохин отметил, что данное партнерство открывает перспективы для переосмысления клиентского сервиса благодаря сочетанию цифровых решений компании и финансового опыта банка. Решения в области больших данных и ИИ позволят создать новые стандарты в клиентском опыте.
Илья Чижевский подчеркнул, что сотрудничество является важным шагом в развитии цифровой экосистемы банка и укрепляет возможности в области безопасности и оптимизации процессов.
Реализация проектов будет осуществляться на базе отдельных соглашений.
Фото пресс-службы билайн
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