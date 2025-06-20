В России выросли цены на автомобильные запчасти

19 июня пресс-служба Российского союза автостраховщиков сообщила, что средние цены на автозапчасти выросли на 1,9%. Стоимость изменилась с марта прошлого года, когда была выпущена последняя версия справочника запчастей, используемого при расчете ремонта по ОСАГО.

Запчасти для иномарок значительно подорожали. Сильнее всего выросли цены на детали для Citroen (+13,8%) и Peugeot (+12,9%). По многим популярным маркам отмечен умеренный рост. Например, на запчасти для Nissan (+4,3%) и Hyundai (+3,9%). В то же время по некоторым маркам зафиксировано снижение цен. Так, запчасти для Ford подешевели на 3%, а для Volvo — на 3,5%. Заметно снизились средние цены на запчасти для китайских брендов. Оmoda — на 2,8%, Chery — на 4%, Geely — на 8,5%.

Поставщики продолжают увеличивать объем неоригинальных запчастей для популярных марок автомобилей. Эти детали высокого качества и подходят для ремонта, что разрешено законодательством по ОСАГО, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рынок стабилизируется, но цены на запчасти для разных марок автомобилей колеблются. На изменения цен влияют логистика и курсы валют, которые зависят от экономических и политических факторов.

Ранее редакция сообщала о том, что страховщики придумали, как сократить срок ремонта автомобилей в России. Они предлагают использовать в автосервисах б\у запчасти.