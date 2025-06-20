Крупный град и шквалистый ветер прогнозируют в Новосибирской области

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра объявили экстренное предупреждение на 20 июня для Новосибирской области. Жителям рекомендуется быть готовыми к резкому ухудшению погоды. — В Новосибирской области и городе Новосибирск ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные. Сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с и более, — говорится в сообщении синоптиков. Возможны повреждения линий связи и электропередач, обрывы проводов, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций, а также срывы кровель с зданий. Напомним, вечером 19 июня более 20 населенных пунктов области остались без света. Грозовой фронт с ливнем и шквалистым ветром накрыл Карасукский и Купинский районы. — Ураган с легкостью скидывал крыши, ломал взрослые деревья и даже бетонные конструкции. В результате повреждений ЛЭП без электроснабжения остались многие трансформаторные подстанции, — сообщали «Россети Новосибирск». К 7 утра электроснабжение большей части потребителей, попавших под аварийное отключение после прохождения грозового фронта и урагана, было восстановлено. Однако, режим повышенной готовности персонала «Россети Новосибирск» продлили до 09:00 23 июня. Метеорологи ожидают, что погода нормализуется в субботу. «Яндекс Погода» проанализировала данные метеостанций и с помощью технологии «Метеум» составила прогноз погоды для новосибирцев на ближайшие выходные.

В субботу, 21 июня, утром в городе начнется дождь, который продолжится в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.

В воскресенье, 22 июня, утро в Новосибирске будет пасмурным и прохладным, около +21 градуса. Днем погода останется пасмурной, но станет теплее — до +27 градусов. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5 м/с. Ночью на понедельник возможен дождь.

Ранее редакция сообщала о том, что с наступлением аномальной жары в Новосибирской области дачников атаковали опасные слепни. Помимо дискомфорта, который доставляют эти маленькие «вампиры», они опасны для здоровья как людей, так и животных.