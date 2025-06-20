Крупный град и шквалистый ветер прогнозируют в Новосибирской области

В субботу, 21 июня, утром в городе начнется дождь, который продолжится в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.
В воскресенье, 22 июня, утро в Новосибирске будет пасмурным и прохладным, около +21 градуса. Днем погода останется пасмурной, но станет теплее — до +27 градусов. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5 м/с. Ночью на понедельник возможен дождь.
Ранее редакция сообщала о том, что с наступлением аномальной жары в Новосибирской области дачников атаковали опасные слепни. Помимо дискомфорта, который доставляют эти маленькие «вампиры», они опасны для здоровья как людей, так и животных.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова, внутри текста — из телеграм-канала «Россети Новосибирск».
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