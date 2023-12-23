Уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ

Пленум Центрального комитета КПРФ поддержал выдвижение уроженца Новосибирска Николая Харитонова в президенты России, сообщили в пресс-службе новосибирского обкома партии. Ранее его кандидатуру одобрил Президиум ЦК партии.

Отмечается, что кандидатура Харитонова рассматривалась на VIII Пленуме Центрального Комитета КПРФ, который прошел в Подмосковье.

—Важным решением стало голосование по кандидату от партии на пост президента России. Была одобрена кандидатура Николая Харитонова, руководителя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока, —говорится в сообщении.

Итоговое решение будет принято сегодня,23 декабря, на Съезде после обсуждения.

Николай Харитонов родился в 1948 годку в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. Ему 75 лет. Окончил Новосибирский аграрный университет и РАНХиГС. В 1990 году Харитонов был избран народным депутатом РСФСР и стал членом фракции «Аграрный союз». Также Николай Харитонов вошел в состав комитета Верховного Совета РФ по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Избирался депутатом Госдумы всех 8 созывов. В 2004 году был выдвинут КПРФ на пост президента России, где занял второе место — 13,69% (Владимир Путин — 71,31%).

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла заявки от 16 кандидатов в президенты. Среди них, действующие президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова муниципальный депутат Долгопрудного от «Союза правых сил» Борис Надеждин, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович. По мнению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, это еще не все желающие.

Накануне Центризбирком дал разъяснения по поводу порядка рассмотрения подписных листов за кандидатов в президенты РФ. Так, в поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.

Если сбор подписей осуществляется за рубежом, количество подписей от постоянно проживающих там россиян, не может быть более 7500 для самовыдвижения и более 2500 для выдвижения от партии.

Срок приема подписных листов — с 27 декабря 2023 года и до 18:00 (мск) 31 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО.