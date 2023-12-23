Рекламодателям

Уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ

  • 23/12/2023, 09:19
Автор:
Уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ
Итоговое решение будет принято сегодня на Съезде после обсуждения.

Пленум Центрального комитета КПРФ поддержал выдвижение уроженца Новосибирска Николая Харитонова в президенты России, сообщили в пресс-службе новосибирского обкома партии. Ранее его кандидатуру одобрил Президиум ЦК партии.

Отмечается, что кандидатура Харитонова рассматривалась на VIII Пленуме Центрального Комитета КПРФ, который прошел в Подмосковье.

—Важным решением стало голосование по кандидату от партии на пост президента России. Была одобрена кандидатура Николая Харитонова, руководителя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока, —говорится в сообщении.

Итоговое решение будет принято сегодня,23 декабря, на Съезде после обсуждения.

Николай Харитонов родился в 1948 годку в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. Ему 75 лет.  Окончил Новосибирский аграрный университет и РАНХиГС. В 1990 году Харитонов был избран народным депутатом РСФСР и стал членом фракции «Аграрный союз». Также Николай Харитонов вошел в состав комитета Верховного Совета РФ по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Избирался депутатом Госдумы всех 8 созывов. В 2004 году был выдвинут КПРФ на пост президента России, где занял второе место — 13,69% (Владимир Путин —  71,31%).

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла заявки от 16 кандидатов в президенты. Среди них, действующие президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова муниципальный депутат Долгопрудного от «Союза правых сил» Борис Надеждин, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович. По мнению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, это еще не все желающие.

Накануне Центризбирком дал разъяснения по поводу порядка рассмотрения подписных листов за кандидатов в президенты РФ. Так, в поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.

Если сбор подписей осуществляется за рубежом, количество подписей от постоянно проживающих там россиян, не может быть более 7500 для самовыдвижения и более 2500 для выдвижения от партии.

Срок приема подписных листов — с 27 декабря 2023 года и до 18:00 (мск) 31 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО.

Фото пресс-службы Новосибирского обкома КПРФ

862

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : КПРФ. выборы президента


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом

По уголовному делу проходили еще 11 человек.
Читать далее >>

Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска

Мнения депутатов по данному вопросу разошлись.
Читать далее >>

Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики

В СГК считают, что резервов в энергосистеме города еще достаточно.
Читать далее >>

Какие улицы будут перекрыты из-за ремонта теплосетей в 2024 году в Новосибирске

Энергетики рассказала о ключевых участках работ, где будут перекрыты городские дороги.
Читать далее >>

В Новосибирской области начали производить оборудование для нефтедобычи

Это направление стало новым для региона.
Читать далее >>

Реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей

Рассматривается вариант концессии.
Читать далее >>

Андрей Травников рассказал о планах и проблемах Южного транзита

Средства на проектирование объекта уже заложены в бюджет.
Читать далее >>

Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске

Глава региона назвал условие, при котором концессионер сможет уложиться в сроки.
Читать далее >>

Антон Рехтин: Планы 2023 года выполнены более чем на 95%

В конце года все мы мысленно оглядываемся назад, подводим итоги. Это делают и компании. Генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин рассказал Infopro54 о развитии поселка Светлый в 2023 году.
Читать далее >>

Торги на застройку СмартСити объявят в третьем квартале 2024 года

Для этого правительство должно утвердить расходы на создание инфраструктуры территории комплексного развития.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

PLCIntegral готовится к строительству небоскребов в Новосибирске

Генеральный директор компании «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС», развивающей бренд PLCIntegral, Сергей Голубицкий — о стремительном развитии компании, ее участии в прорывных проектах и планах на будущее.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Соглашение о стабилизации йен на яйца подписано в Новосибирской области
23/12/23 10:35
Экономика
Уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ
23/12/23 9:19
Власть Политика
«Угрожали и унижали»: о скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска
22/12/23 20:31
Общество
2,8 млн кв метров жилья сдадут в 2023 году в Новосибирской области
22/12/23 18:51
Бизнес Власть Недвижимость Рынки
Офисного воришку задержали полицейские в Новосибирске
22/12/23 17:42
Право&Порядок
Вырос спрос на услуги психологов и психотерапевтов в Новосибирской области
22/12/23 17:31
Общество
«Как всё это развидеть?»: новосибирский депутат просит исключить звезд тусовки Ивлеевой из Голубого огонька
22/12/23 17:11
Общество
Новая лаборатория сенсоров для оценки вероятности катастроф создана в Новосибирске
22/12/23 16:30
Наука
Весна среди зимы: синоптики пообещали теплую погоду в выходные в Новосибирске
22/12/23 16:15
Общество
Новосибирцы дают стране угля и приборов, культурно растут и путешествуют
22/12/23 16:07
Рынки Экономика
Встреча на сайте знакомств обернулась убийством и уголовным сроком в Новосибирске
22/12/23 15:30
Общество Право&Порядок
В новогодние праздники транспорт будет работать по графику выходного дня в Новосибирске
22/12/23 15:25
Город
Утвердили обвинительное заключение по стрелявшему на мосту блогеру в Новосибирске
22/12/23 14:51
Право&Порядок
Охоту на пьяных водителей открыли полицейские в Новосибирске
22/12/23 14:14
Право&Порядок
Бойцов в зоне СВО поддержал советник губернатора Новосибирской области Михаил Симонян
22/12/23 14:08
Общество
В следующем году увеличен норматив бесплатного питания в школьных столовых Новосибирской области
22/12/23 14:05
Власть Общество
Архитектор Наволоцкая рассказала, что портит облик Новосибирска
22/12/23 13:43
Город Недвижимость
Распределительный центр за 800 млн рублей построит ДорХан – Новосибирск
22/12/23 13:09
Бизнес Промышленность
Директор автошколы попала под уголовное дело о мошенничестве под Новосибирском
22/12/23 13:07
Право&Порядок
Строительство станции метро «Спортивная» продлили до 25 июня 2024 года
22/12/23 12:28
Город Транспорт
Популярное
Как самостоятельно предсказать магнитную бурю, рассказал эксперт
22/12/23 15:39
Кому не будут индексировать пенсию
22/12/23 14:10
У россиян на границе изымают загранпаспорта с опечатками
22/12/23 10:48
В Telegram набирает обороты новый способ похищения денежных средств
21/12/23 14:01
Цены на кофе и рис могут стать на 20% выше
21/12/23 12:21
Популярные авто могут вернуться под китайскими брендами
21/12/23 10:58
Новости компаний
О решениях Наблюдательного совета
22/12/23 14:00
Вера в чудо: «Ростелеком» вручил подарки воспитанникам из детского дома в Новосибирской области
22/12/23 13:22
Управляйте своим кешбэком: меняйте мили на рубли
22/12/23 13:21
Банк Уралсиб в Новосибирске получил благодарственное письмо за вклад в развитие волонтерства
22/12/23 11:04
Новосибирские энергетики завершили мероприятия в честь 90-летия электросетей
22/12/23 11:01
«Ростелеком» поддержит ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик»
21/12/23 11:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска