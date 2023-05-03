Научное кино идёт в авиацию, «умные городские технологии» и микроэлектронику

Уклон в промышленность станет одним из основных направлений фестиваля научного кино «Кремний», который пройдёт в Новосибирской области до конца августа. Об этом организаторы фестиваля рассказали в ходе пресс-конференции в ТАСС. В рамках предстоящего фестиваля данному направлению предлагается посвятить отдельный акселератор.

— Мы идём в промышленность, — говорит программный директор фестиваля Лада Юрченко. — Дело в том, что в этом году федеральное министерство промышленности осознало необходимость развития индустриального кино и ввело у себя отдельное направление, которое должно систематизировать подходы к индустриальному кино. Речь идёт не о рекламных роликах о выпуске какой-то сеялки-веялки, а о видеоподдержке производственных процессов, технологических процессов, передаче знаний, обслуживании, профориентации.

Однако, помимо инициативы сверху от Минпромторга, как рассказывает Юрченко, запрос на киноиндустрию есть и «снизу» — от самих промышленных предприятий по итогам фестиваля прошлогоднего. В частности, среди потенциальных покупателей уже обозначились такие отрасли, как авиастроение, «умные городские технологии», микроэлектроника.

— Мы понимаем, кто хочет снимать кино, кто хочет сниматься в кино, — комментирует директор фестиваля. — Но кто будет пользоваться продуктами научного кино? Это учреждения науки, образования, туризма и лаборатории, которые работают с анимационными программами. Войдут в программу и производственные, высокотехнологичные предприятия со своими конструкторскими бюро. Основная тема — «Природа и цивилизация». Природа — это биотехнологии. Цивилизация — это технологии инженерные, городские. Есть приборостроение, авиация, на неё запрос большой. Возможно, сможем зайти в городские технологии, спрос на создание города умного, чистого, доброго во всём мире достаточно высок.

По информации организаторов фестиваля, в прошлом году поступило порядка 200 заявок, через акселераторы прошли около 30 съёмочных групп, сформировавшие 44 фильма. В настоящее время организаторы проводят необходимые переговоры с контрагентами. В мае планируется первоначальный список тем. предложенных участникам акселераторов, в это же время будет сформирован состав команд для занятий. На июнь запланированы практикоориентированные туры в научные организации и на индустриальные объекты, июль – изготовление медиапродуктов и кино, конец августа – фестивальные показы фильмов, отобранных в шорт-лист на базе акселераторов.

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