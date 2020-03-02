В 2019 году ОАО «РЖД» инвестировано в инфраструктуру ЗСЖД более 32 млрд рублей

В 2019 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги более 32 млрд рублей, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Отмечается, что значительная часть средств была направлена на проекты, связанные со снятием инфраструктурных ограничений и повышением транспортной доступности для населения, обеспечением безопасности, обновлением подвижного состава.

— Всеми видами работ обновлено более 700 км железнодорожного пути. Развернуты работы по строительству железнодорожного моста через реку Омь линии Омск – Комбинатская, продолжаются работы по реконструкции пассажирских обустройств вокзального комплекса на станциях Чаны, Татарская, Сокур, реализуется проект по реконструкции вокзала на станции Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в 2019 году локомотивный парк железной дороги пополнился новыми 20 маневровыми тепловозами серий ТЭМ18ДМ, ТЭМ14 и 14 грузовыми электровозами серии 2ЭС6. Совместно с администрацией Новосибирской области были закуплены два современных пригородных электропоезда серии ЭП2Д.

Более 3,7 млрд рублей инвестировано в обновление оборудования и устройств энергетического комплекса. Выполнены работы по техническому перевооружению и реконструкции устройств контактной сети на станциях и перегонах. Выполнено технологическое присоединение мощностей заявителей с внедрением современного оборудования с повышенной электробезопасностью. Выполняются проектные работы по усилению устройств тягового энергоснабжения непосредственно на станции Междуреченск и участке Артышта – Междуреченск.

Для улучшения санитарно-бытовых условий железнодорожников установлены 22 модуля обогрева и 11 новых современных модульных табельных, в том числе на станциях Артышта-I, Берикульская, Красулино, Московка, Пламя, Стрела и других.

Также в Новосибирске построен современный учебный центр профессиональных квалификаций, который призван решить задачу по обеспечению железной дороги кадрами рабочих профессий.

Фото: Gensa Gensa