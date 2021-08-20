«Солнечный город» готовится к новоселью

— Кто наблюдает за нами (я про фонд «Солнечный город», не подумайте чего))), наверняка увидели, что мы уже третий месяц сидим на чемоданах, а наши службы разбросало по разным территориям Новосибирска, потому как старый офис фонда пришлось освободить, а заехать пока некуда. Наш прекрасный партнер, компания NL international купила для фонда классное помещение в самом центре города — 1100 кв. м, в котором мы должны создать диво чудное — «Центр для семей, детей и волонтеров». Короче, место про принятие, помощь, добро, технологии и прочие классные вещи, связанные с помощью тому, кому не очень, — сообщила в своем аккаунте в Facebook Марина Аксенова. — Конечно же, есть одно НО, которое несколько отдаляет нас от запуска проекта: смета на ремонт и переоборудование помещения получилась несколько больше, чем возможности наших партнеров. При общем бюджете 26,8 млн рублей, нам не хватает для «разрезания ленточки» и начала работы 6,8 млн рублей.

Как уточнила Марина Аксенова Infopro54, новой локацией «Солнечного города» будет ТЦ «Юпитер». Ранее на этой площадке размещался детский центр «Лукоморье».

— Центр «Лукоморье» был одним из наших первых и очень отзывчивых партнеров. На их территории мы проводили мероприятия для детей из детских домов, для приемных семей, поэтому для нас это знаковое место, там всем будет очень клево, — уверена Марина.

— Лига волонтеров, которая создана на базе «Солнечного города», объединяет много людей. В нашем новом центре будет место, где они смогут собраться, обсудить свои задачи. Кроме того, в ТЦ «Юпитер» у нас появится образовательная площадка, где будут проходить семинары, лекции и консультации, в том числе с привлечением специалистов из других регионов. Например, в конце сентября мы ожидаем представителей Фонда Тимченко, которые проведут мастер-школу по временно размещаемым детям, — рассказывает Марина Аксенова. — В ноябре готовим большое мероприятие по проекту «Защитники детства» (о перестройке систем социальной помощи) для сотрудников социальных служб. Проект нацелен на то, чтобы максимально помочь семьям выходить из кризиса и не передавать детей в государственные учреждения.

На новой площадке «Солнечный город» планирует «развернуться». Там будут размещаться центры помощи семьям и детям, центр по развитию добровольчества и волонтерства, ресурсный центр и т. д.

Кстати, по словам собеседника Infopro54, идея по запуску фандрайзинга для сбора средств на проект оказалась очень эффективной. На сегодняшний день для запуска центра «Солнечному городу» не хватает уже 5,5 млн рублей.

— Большое спасибо нашим партнерам, членам попечительского совета. Некоторые из них даже не проживают в Новосибирске, но поддерживают нас. Например, большой объем средств в расширение центра вложил директор компании ЗАО «Сибспецавтоматика» — более 5 млн рублей. Осталось немного пофандрайзить — и у нас все получится! Сибиряки в целом и новосибирцы в частности — очень отзывчивые люди! У нас много единомышленников, и я уверена, что общими силами нам удастся запустить новый центр, где каждый ребенок, каждая семья, обратившаяся за помощью, сможет ее получить, — подчеркнула Марина Аксенова.

Фонд «Солнечный город» был создан в Новосибирске в 2007 году. Сейчас работает в 19 регионах России. За 14 лет работы фонда 186 детей обрели новую семью, 34124 ребенка получили помощь от фонда, 787 детей не попали в детский дом. Одним из самых известных проектов фонда является программа «Наставничество», которую поддерживают многие предприниматели.