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«Солнечный город» готовится к новоселью

  • 20/08/2021, 14:30
Автор:
Новости Новосибирска
А чтобы его ускорить, запустил программу фандрайзинга.

— Кто наблюдает за нами (я про фонд «Солнечный город», не подумайте чего))), наверняка увидели, что мы уже третий месяц сидим на чемоданах, а наши службы разбросало по разным территориям Новосибирска, потому как старый офис фонда пришлось освободить, а заехать пока некуда. Наш прекрасный  партнер, компания NL international купила для фонда классное помещение в самом центре города — 1100 кв. м, в котором мы должны создать диво чудное — «Центр для семей, детей и волонтеров». Короче, место про принятие, помощь, добро, технологии и прочие классные вещи, связанные с помощью тому, кому не очень, — сообщила в своем аккаунте в Facebook Марина Аксенова. — Конечно же, есть одно НО, которое несколько отдаляет нас от запуска проекта: смета на ремонт и переоборудование помещения получилась несколько больше, чем возможности наших партнеров. При общем бюджете 26,8 млн рублей, нам не хватает для «разрезания ленточки» и начала работы 6,8 млн рублей.

Как уточнила Марина Аксенова Infopro54, новой локацией «Солнечного города» будет ТЦ «Юпитер». Ранее на этой площадке размещался детский центр «Лукоморье».

— Центр «Лукоморье» был одним из наших первых и очень отзывчивых партнеров. На их территории мы проводили мероприятия для детей из детских домов, для приемных семей, поэтому для нас это знаковое место,  там всем будет очень клево, — уверена Марина.

Марина Аксенова: В нашем обществе гораздо проще получить на грудь клеймо, нежели поддержку

На новой площадке «Солнечный город» планирует «развернуться». Там будут размещаться центры помощи семьям и детям, центр по развитию добровольчества и волонтерства, ресурсный центр и т. д.

— Лига волонтеров, которая создана на базе «Солнечного города», объединяет много людей. В нашем новом центре будет место, где они смогут собраться, обсудить свои задачи. Кроме того, в ТЦ «Юпитер» у нас появится образовательная площадка, где будут проходить семинары, лекции и консультации, в том числе с привлечением специалистов из других регионов. Например, в конце сентября мы ожидаем представителей Фонда Тимченко, которые проведут мастер-школу по временно размещаемым детям, — рассказывает Марина Аксенова. — В ноябре готовим большое мероприятие по проекту «Защитники детства» (о перестройке систем социальной помощи) для сотрудников социальных служб. Проект нацелен на то, чтобы максимально помочь семьям выходить из кризиса и не передавать детей в государственные учреждения.

Кстати, по словам собеседника Infopro54, идея по запуску фандрайзинга для сбора средств на проект оказалась очень эффективной. На сегодняшний день для запуска центра «Солнечному городу» не хватает уже 5,5 млн рублей.

— Большое спасибо нашим партнерам, членам попечительского совета. Некоторые из них даже не проживают в Новосибирске, но поддерживают нас. Например, большой объем средств в расширение центра вложил директор компании ЗАО «Сибспецавтоматика» — более 5 млн рублей. Осталось немного пофандрайзить — и у нас все получится! Сибиряки в целом и новосибирцы в частности — очень отзывчивые люди! У нас много единомышленников, и я уверена, что общими силами нам удастся запустить новый центр, где каждый ребенок, каждая семья, обратившаяся за помощью, сможет ее получить, — подчеркнула Марина Аксенова.

Фонд «Солнечный город» был создан в Новосибирске в 2007 году. Сейчас работает в 19 регионах России. За 14 лет работы фонда 186 детей обрели новую семью, 34124 ребенка получили помощь от фонда, 787 детей не попали в детский дом. Одним из самых известных проектов фонда является программа «Наставничество», которую поддерживают многие предприниматели.

Фото предоставлено  фондом «Солнечный город» 

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : Солнечный город помощь детям наставник волонтерство


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