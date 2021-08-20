Порядка 42% новосибирских компаний готовы взять на работу пенсионеров

В Новосибирске четыре из десяти работодателей берут на работу пенсионеров на общих основаниях. К таким выводам пришли аналитики портала SuperJob в результате проведенного опроса среди представителей 1000 компаний из всех округов России.

Вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Так, в Новосибирске компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало немного больше: 42% сегодня против 38% в 2019 году.

— В связи с отсутствием молодых специалистов, — комментируют представители работодателей.

Еще три из десяти компаний соискателей пенсионного возраста рассматривают в порядке исключения, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

28% предприятий и организаций не готовы трудоустраивать пенсионеров, объясняя это тем, что у них постоянные контакты с клиентами, поэтому высокий риск заражения коронавирусом.

В Новосибирске на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес (48% против 40% в малых компаниях). Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).

Ранее в Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст. По мнению авторов законопроекта, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.