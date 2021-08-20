«Почта России» увеличит сеть почтаматов в Новосибирской области

Почта России начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. На сегодняшний день в России клиенты Почты могут использовать 500 почтоматов Почты и более 1 500 партнерских почтоматов. К концу текущего года федеральный почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5 000 собственных аппаратов. Их установят в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры, клиентских центрах Почта Банка. Около 400 почтоматов появятся в почтовых отделениях. Это позволит компании войти в число лидеров в России по количеству почтоматов.

Помимо собственных почтоматов Почта начала подключаться к партнёрским сетям. Первыми партнерами оператора стали сети почтоматов «Халва» и Teleport. Сейчас на выдачу заказов Почты работают около 1 500 партнерских почтоматов. До конца лета Почта начнет доставлять заказы в более 1 000 пунктов выдачи заказов Hermes. К осени оператор планирует расширить число партнеров, в том числе подключиться к сети PickPoint.

В партнерских почтоматах и пунктах выдачи клиенты Почты смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, Читай-город и других.

Широкая сеть почтоматов и пунктов выдачи позволит клиентам получать заказы в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.