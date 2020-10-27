Спрос на кредитки в Новосибирске упал на 26%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в III кв. 2020 года банки предоставили населению РФ кредитные карты с суммарным кредитным лимитом в размере 144 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в III кв. прошлого года. За январь – сентябрь объем выдач составил 395 млрд рублей – на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе бюро.

Отмечается, что банки в III кв. предоставляли кредитные карты со средним лимитом в размере 68,2 тыс. рублей, что на 14,7 тыс. рублей меньше, чем в июле – сентябре 2019 года. Средняя полная стоимость кредита (платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) по кредитным картам в третьем квартале составила 25,5%. Год назад ПСК составляла 26,9% годовых.

В Новосибирской области выдано кредиток с лимитом в размере 1,23 млрд рублей. Это на уровне августа текущего года, но на 26% меньше уровня прошлого года.

— Сегмент кредитных карт восстанавливается после весеннего падения медленнее, чем другие сегменты розничного кредитования. Банки предпочитают выдавать кредитки не только меньшему числу заемщиков, но и на меньшие суммы, чем годом ранее. При этом среднее значение Индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) в этом сегменте выросло с 890 баллов во втором квартале до 905 баллов в третьем. Это значит, что банки вновь ужесточили свои политики и теперь предъявляют еще более высокие требования к кредитной истории заемщиков при выдаче кредитных карт, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb