Сон для здоровья: как улучшить качество сна?

Сон – это не просто отдых, это профилактика и лекарство для многих заболеваний. Он помогает улучшить память, координацию, физически восстановить тело, укрепить иммунитет, нормализовать работу эндокринной системы и сбалансировать гормональный фон. Потому так важно точно знать, какое количество часов сна необходимо человеку и как сделать сон более спокойным и качественным.
Привычные 8 часов сна, о которых долгое время говорили специалисты, уже давно перестали быть строгим стандартом. Хотя до сих пор многие учёные спорят о том, сколько же именно в среднем стоит спать человеку (спойлер: всё зависит от индивидуальных потребностей организма, уровня активности, наследственных факторов и состояния здоровья), во многих методичках приводятся следующие общие показатели для каждой категории людей:
Важнее всего, конечно, сон именно для детей. Если его продолжительность будет достаточной и кроха будет высыпаться, то это гарантирует в будущем улучшение внимания, развитие памяти, способности к быстрому обучению. Кстати, чётко выверенный и соблюдаемый режим сна в детском возрасте позволяет малышу расти спокойным и контролировать свои эмоции, так что «гиперактивность» у детей – это миф, которым пользуются недобросовестные родители.
Недосып во взрослом возрасте довольно быстро отражается на состоянии здоровья. Он приводит к увеличению веса, развитию диабета, к проблемам с сердцем и сосудами. Повышается риск развития инфаркта миокарда, инсульта, апатии, клинической депрессии.
Интересно, что излишний сон тоже оказывает негативное влияние на наш организм. Он приводит к значительному ухудшению кровоснабжения мозга, вызывая гипоксию. А это, в свою очередь, негативно сказывается на уровне внимания и памяти.
Здоровый сон определяется не только количеством часов отдыха, но и тем, в какое время мы отходим ко сну. Все эти нюансы завязаны на тех биоритмах нашего организма, которые, в свою очередь, связаны со сменой дня и ночи.
Человеческий организм заточен под 24-часовой цикл. В промежуток между 23 и 3 часами ночи эпифиз (шишковидная железа головного мозга) начинает активно вырабатывать мелатонин или гормон сна. Мелатонин является одним из важнейших соединений, поскольку выполняет следующие функции в человеческом организме:
Примерно после 2 часов ночи организм начинает сокращать выработку мелатонина. А после 3 часов ночи надпочечники активизируются и начинают вырабатывать кортизол или гормон стресса (бодрости). Кортизол учащает сердцебиение, повышает давление, приводит в тонус сосуды. Пик его синтеза приходится на 6-7 часов утра. Одновременно с кортизолом ранним утром начинает вырабатываться серотонин, который отвечает за хорошее настроение и облегчает нам пробуждение. Так что лучше всего засыпать до 23 часов (в идеале в 10 вечера), а просыпаться в 7-8 часов утра.
Всё было бы прекрасно, если бы наш организм моментально засыпал, как только голова касается вечером подушки. Но уровень стресса, хронические заболевания, климатические пертурбации, магнитные бури и многие другие негативные факторы влияют на качество нашего сна. Потому полагаться на случай не стоит – улучшать качество своего ночного отдыха придётся самостоятельно.
Стоит начать с пересмотра ваших приоритетов. Сон – это не просто отдых и способ переждать ночь. Это один из важнейших биологических процессов, от которого зависит наше здоровье. Поэтому пора сделать сон приоритетом в своём расписании. Это означает, что следует распланировать свои сутки так, чтобы ни работа, ни социальная активность, ни личные сторонние дела не мешали активному и полноценному отдыху. Спать меньше, засыпать в 5 утра, предварительно просидев всю ночь за компьютером – идея плохая. Подстраивайтесь под то расписание, о котором шла речь выше, учитывайте выработку гормонов.
Сделать сон более качественным вам помогут следующие действия:
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