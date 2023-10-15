Всероссийский турнир по дзюдо прошел в Новосибирске

— Наша область славится традициями олимпийского движения. Прославленные олимпийские чемпионы – Александр Карелин, Ирина Минх, Станислав Поздняков проводят масштабные турниры, открывая новые возможности для спортсменов занимать призовые места, — подчеркнул Максим Кудрявцев, врио заместителя губернатора Новосибирской области.

В соревнованиях приняли участие 260 спортсменов из 21 субъекта России в возрастной категории «до 18 лет». Спортсмены из Новосибирской области выиграли в таких категориях, как: мужчины — 60 кг — 3 место Муслим Паров, 73 кг — 3 место Станислав Кальницкий, 81 кг — 3 место Александр Хацкевич, 90 кг — 3 место Александр Паньков. Женщины: 40 кг — 1 место Софья Яковлева, 44 кг — 3 место Елизавета Прохорова, 48 кг — 2 место Алиса Серкова, 52 кг — 3 место Екатерина Четверова, 70 кг — 3 место Екатерина Даньшина и Сарвиноз Ахмедова, 70+ кг — 3 место Мария Нестеренко.

Победители примут участие в первенстве страны до 18 лет, которое пройдёт в Барнауле 9-12 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в Новосибирске.