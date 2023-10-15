14 октября ФК «Новосибирск» выиграл у белгородского «Салюта». Матч проходил на стадионе «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба клуба Новосибирска.

Новосибирцы вели со счетом 2:0, но во втором периоде счет сравнялся. Но нашим ребятам удалось вырвать победу. Голы забили Константин Попов, Артемий Малеев и Егор Глухов.

Сейчас ФК «Новосибирск» находится во главе турнирной таблицы группы «Серебро» дивизиона А.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в Новосибирске.