«Соседи силой утащили мать на улицу»: двое детей погибли на пожаре под Новосибирском

Трагедия с гибелью малолетних детей произошла в двухэтажном доме в селе Красноглинное под Новосибирском.

Мать ребятишек на несколько минут ушла из дома, чтобы помочь родственнице.

― Ей позвонила тетка и сказала, что ей плохо, и она вызвала себе скорую. Попросила помочь собраться в больницу. Женщина ушла, а через пять минут уже увидела, как из окна ее квартиры валит дым. Она кинулась к дому, открыла дверь и в это время произошел хлопок, вырвалось дикое пламя. Малыши кричали в другой комнате, но соседи не дали матери зайти в квартиру и силой утащили ее на улицу, ― рассказали Infopro54 очевидцы.

Из дома эвакуировались 32 человека, в том числе 8 детей. Приехавшие на вызов пожарные достали из эпицентра пожара двух маленьких мальчишек. Их тут же передали бригаде скорой помощи, но откачать уже не смогли.

― Я их не поджигала! Вышла на пять минут из дома, ― кричала в истерике женщина.

Как выяснилось, сибирячка уже знакома всем местным органам профилактики. Она стояла под административным надзором с 2016 года, так как имеет многократные судимости, в том числе за убийство.

― Женщина стояла на учете. Проводился контроль и профилактические мероприятия, ― пояснили в местной администрации.

Односельчане говорят, что сибирячка иногда злоупотребляла спиртным, но к сыновьям относилась хорошо, старалась о них заботиться.

Причину пожара сейчас выясняют эксперты. Под подозрения попали музыкальная колонка и электрическая проводка.

Следователи проводят свое расследование.

― Следственным отделом по городу Обь СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетних детей по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Известно, что двое мальчишек, которые стали жертвами несчастного случая, были единственными в семье.