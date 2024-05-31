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Трудовые мигранты, плохо знающие русский, могут работать в Новосибирске не больше месяца

  • 31/05/2024, 09:21
Автор: Юлия Данилова
Трудовые мигранты, плохо знающие русский, могут работать в Новосибирске не больше месяца
Языковой барьер стал препятствием для приглашения сотрудников- иностранцев на предприятия и стройки города.

На этой неделе заместитель прокурора области Виталий Дымолазов с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата провел очередную встречу с представителями бизнес-сообщества. Один из предпринимателей, реализующий в регионе крупный инвестиционный проект, поставил вопрос о несовершенстве законодательства, создающем проблемы при привлечении к работам иностранных граждан на срок более 1 месяца.

Как стало известно редакции Infopro54, речь идет о проблемах с оформлением разрешений, поскольку рабочим требуется сдавать экзамены на владение русским языком. Рабочих привозит из Китая компания ООО «Маслов», которая строит завод на территории «Южного ПЛП», инвестором проекта, учредителем компании выступает господин Цюй Фэй. По информации источника редакции, рабочих необходимо завозить на площадку на 6 месяцев, а без знания русского языка можно только на 1 месяц.

Завод по переработке масличных культур под Бердском планируют сдать к концу 2024 года

Завод по переработке масличных культур под Бердском планируют сдать к концу 2024 года

Напомним, в понедельник стало известно, что компания «Маслов» заявила о планах ускорить строительство предприятия, чтобы сдать его не в 2025 году, а в конце 2024-го. На данный момент, по словам Цюй Фэя, проект реализован на 50%. Напомним, первый камень при строительстве завода по переработке масличных культур компании «Маслов» в ПЛП «Южный» был заложен в сентябре 2023 года.

В декабре компания представила на инвестсовет еще один проект, который она намерена реализовать на территории «Южного» ПЛП, — производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы.

В областной прокуратуре редакции Inforpo54 сообщили, что после обращения предпринимателя ведомство будет готовить предложения о внесении изменений в закон, но детали корректировок комментировать отказались.

Стоит отметить, что на территории Новосибирской области ведутся несколько крупных строек, на которые планировалось приглашать рабочих из Дальнего зарубежья. В частности, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что регион направил заявку на привлечение 2000 специалистов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На тот момент, по его словам, дефицит кадров в отрасли региона составлял 4,5-5 тысячи сотрудников. Тогда же, в декабре, управляющий проектом ЦКП «СКИФ» Иван Шмидт на пресс-конференции рассказывал, что в феврале 2024 года планируется удвоить штат рабочих на объекте. Планировалось пригласить людей из других стран, в том числе из Индии и Турции.

В пресс-службе АО «Концерн Титан-2» (Возводит «СКИФ». — Ред) редакции Infopro54 сообщили, что столкнулись с похожими проблемами при попытке пригласить на строительную площадку иностранных рабочих.

— На данный момент мы от иностранцев отказались. Набираем сотрудников на территории России. Кроме того, во время зимних и летних каникул на объекте работают студенты, — пояснили в пресс-службе.

Языковой барьер стал препятствием для приглашения сотрудников из стран Дальнего зарубежья и на промышленные предприятия Новосибирска. Директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина рассказала Infopro54, что компания изучала возможность заказа работников из-за рубежа, но в итоге от этого отказалась.

— Очень большой и дорогой список процедур, которые должен выполнить работодатель. В том числе в него входит экзамен на владение русским языком, — комментирует собеседница Infopro54. — Лично я не очень понимаю его необходимость, так как люди приезжают к нам на заработки, не привозят свои семьи и планируют по завершении контракта вернуться обратно в свою страну. У них нет планов интегрироваться в нашу культуру и жить в нашей стране, они у нас зарабатывают. Они живут в общежитиях, и на время контракта их маршрут чаще всего состоит из двух точек: общежитие – работа.

70% новосибирских компаний не хватает кадров

70% новосибирских компаний не хватает кадров

Наталья Житина отмечает, что для многих предпринимателей, которые задыхаются из-за дефицита кадров, наем иностранных рабочих сейчас был бы спасением.

— Уже на федеральном уровне эксперты говорят о том, что стоимость рабочей силы в России неоправданно завышена и превышает себестоимость, заложенную бизнесом в работу. Но компании вынуждены и дальше повышать зарплату из-за кадрового голода, — комментирует Житина. — Во всем мире есть практика, когда на предприятия, на стройплощадки завозятся рабочие из третьих стран. Ранее весь мир выручали корейцы, которые прекрасно работали. Сейчас корейцев вывезли домой, и предприниматели закрывают кадровые дыры кто как может.

По ее словам, многие предприниматели вздохнут с облегчением, если условия привлечения рабочей силы по контрактам упростятся. Житина уверена, что экономика страны при этом больше приобретет, чем потеряет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске владелец хостела превратил его в общежитие для иностранных специалистов. Жители окрестных домов намерены выйти с видеообращением к главе СК Александру Бастрыкину.

Фото freepik, создано при помощи нейросети Midjourney 5.2.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : работа для мигрантов дефицит кадров


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