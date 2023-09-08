Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий

Наиболее высокие зарплаты получают топ-менеджеры в нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслях, передает ТАСС с ссылкой на результаты проведенного исследования Ассоциацией менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search

Средний годовой доход специалистов в данной отрасли составляет 47,8 млн. руб. Вместе с тем, в этой сфере существует годовой бонус, который в среднем составляет 20,3 млн. руб. и напрямую зависит от результатов работы сотрудника.

Также, по сведения экспертов, лидерами по уровню зарплаты стали менеджеры по логистической деятельности, чей годовой доход составляет в среднем 34,6 млн. рублей, а годовой бонус — 23,1 млн. рублей.

Что касается фармацевтической отрасли, она стала третьей по уровню зарплаты. Годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 млн. рублей, а годовой бонус зависит от того, насколько достигнуты поставленные цели. Его среднее значение составляет около 39 млн. рублей.

В банковском секторе средняя зарплата топ-менеджера составляет 29,8 млн. рублей в год, а годовой бонус — около 12,1 млн. рублей.

Специалистам также удалось выяснить, что зарплата за год у топ-менеджеров в технологических компаниях составляет 26,7 млн. рублей, а бонус — около 18,5 млн. рублей.

Топ-менеджеры страховых компаний получают 26,4 млн. рублей в год, их годовая премия редко превышает 7,9 млн. рублей.

Сотрудники инвестиционных фондов на руководящих должностях получают годовую зарплату в размере 18,3 млн. рублей. Но при этом у них самая высокая доля премий на всем рынке — в среднем до 54,1 млн. рублей за успешную сделку.

Ранее редакция сообщала, что названы сибирские вузы, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли.