Владелец нелегальной АЗС наехал на ногу полицейскому в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура проконтролирует расследование дела о наезде на ногу полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

28 августа прокуратура вместе с полицией и МЧС обнаружила мужчину, который продавал бензин из «Лады Ларгус» вблизи дома по улице Татьяны Снежиной.

— При виде сотрудников полиции водитель закрылся в автомобиле, отказался предъявить документы и умышленно начал движение транспорта. Злоумышленник наехал колесом на ногу полицейскому, — говорится в сообщении.

Нарушитель скрылся с места происшествия.

Следователи Октябрьского района возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Напомним, что на Плющихинском жилмассиве утром местные жители регулярно видят «наливайки». Точка расположилась на улице Татьяны Снежиной, в районе дома № 48. Закон позволяет привлечь таких нелегалов к административной ответственности. Очень редко, когда по факту торговли топливом возбуждаются уголовные дела.

Эвакуированные транспортные средства тоже возвращают впоследствии этим бизнесменам. Поэтому ущерб от того, что на заправщиков составили административный протокол и выписали штраф, несоизмерим с получаемой прибылью.

Прокуратура уже несколько раз пыталась прикрыть данную точку, но все было четно.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит управляющую компанию после сообщений о травме на детской площадке.