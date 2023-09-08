Владелец нелегальной АЗС наехал на ногу полицейскому в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура проконтролирует расследование дела о наезде на ногу полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
28 августа прокуратура вместе с полицией и МЧС обнаружила мужчину, который продавал бензин из «Лады Ларгус» вблизи дома по улице Татьяны Снежиной.
— При виде сотрудников полиции водитель закрылся в автомобиле, отказался предъявить документы и умышленно начал движение транспорта. Злоумышленник наехал колесом на ногу полицейскому, — говорится в сообщении.
Нарушитель скрылся с места происшествия.
Следователи Октябрьского района возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Эвакуированные транспортные средства тоже возвращают впоследствии этим бизнесменам. Поэтому ущерб от того, что на заправщиков составили административный протокол и выписали штраф, несоизмерим с получаемой прибылью.
Прокуратура уже несколько раз пыталась прикрыть данную точку, но все было четно.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит управляющую компанию после сообщений о травме на детской площадке.
Фото: Infopro54
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