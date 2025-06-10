В Сибири 13 городов попали в список с экстремальным загрязнением воздуха

В 2024 году число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России выросло на 36%. За год по стране зафиксировано 239 таких инцидентов. Об этом сообщили аналитики FinExpertiza, проанализировав данные Росгидромета.

В Сибири случаи высокого загрязнения были выявлены в пяти регионах: Алтайский и Красноярский края, а также Иркутская, Кемеровская и Омская области.

Стоит отметить, что в Иркутской области в списке оказались сразу 6 городов, в Красноярском крае — 3.

По количеству зарегистрированных инцидентов лидирует Красноярский край — 54. На втором месте Иркутская область — 13. В двух городах Кузбасса 6 раз регистрировались случаи высокого загрязнения.

При этом 40 инцидентов зарегистрирован в Норильске. По этому показателю сибирский город находится на втором месте в стране после Самары (85 высокое и 5 экстремально высокое загрязнение).

— Увеличение числа опасных загрязнений атмосферы не стоит связывать только с ростом промышленного производства — работает также «фактор выявляемости». Из 239 инцидентов, попавших в статистику 2024 года, более 70% были зафиксированы автоматическими системами мониторинга в рамках непрерывных наблюдений, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В 60% случаев (143 инцидента) загрязняющим веществом стал сероводород, относящийся ко второму классу опасности. Основные источники этого токсичного газа — промышленные объекты и мусорные полигоны.

На втором месте по частоте загрязнений оказался бензпирен — на него пришлось 20% всех случаев. Это вещество относится к первому классу опасности; превышение допустимых концентраций было зафиксировано 48 раз, преимущественно вблизи объектов жилищно-коммунального хозяйства. Бензпирен — широко распространённый канцероген, образующийся при сжигании органики: нефти и её производных, древесины, отходов, а также во время лесных пожаров. Его источниками также являются автомобильный транспорт, асфальтовые покрытия, каменноугольные смолы и табачный дым. Помимо канцерогенного действия, бензпирен обладает мутагенным, эмбриотоксическим и гематотоксическим эффектами.

Третье место среди зафиксированных загрязнителей занимает диоксид серы, на долю которого пришлось 8% случаев (20 инцидентов). Этот токсичный газ, относящийся к третьему классу опасности, образуется в процессе сжигания угля и нефти. Кроме того, он активно используется в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности, при производстве полимерных материалов, а также применяется как консервант в пищевой промышленности.

Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз.

Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.

Напомним, по данным Росприроднадзора, на Сибирь приходится 30% по выбросам из стационарных источников за 2024 год. При этом в округе годовой объем выбросов снизился на 2,2%. Для сравнения, в целом по стране отмечается рост на 0,8% — с 16,95 до 17,09 млн тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима.