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Состоялось награждение победителей XVII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

  • 25/10/2022, 17:12
конкурс журналистов
24 октября в г. Новосибирске состоялось награждение победителей XVII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

Награды получили тридцать корреспондентов электронных, печатных и сетевых средств массовой информации регионов Сибири, чьи работы по итогам голосования жюри признаны лучшими в шестнадцати номинациях.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил: нам довелось жить в эпоху перемен, которые несут определённые сложности, прежде всего, сложности выбора, но нужно понимать, что это всегда путь развития. «Вместе со всем миром меняются и средства массовой информации. Сегодня в обществе существует острый запрос на справедливость, на правдивую, честную информацию, на выработку эффективных решений, которые приведут через созидательный труд к счастливому будущему следующих поколений», – сказал полпред.

Анатолий Серышев вручил награды в главной номинации года – «Экономика», посвящённой социально-экономическому развитию Сибири в контексте происходящих глобальных геополитических процессов. В рамках темы года – «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития» – акцент сделан на приоритетных задачах, в числе которых обустройство сибирских территорий, создание новых импортозамещающих производств, поддержка предпринимательской инициативы, сохранение занятости и рабочих мест.

Слова искренней признательности полпред адресовал своим предшественникам, которые выступили инициаторами «Сибирь.ПРО» и его поддерживали, организационному комитету, занимающемуся развитием конкурса. Отдельно он поблагодарил партнёров проекта, поддержка которых позволяет продолжать многолетнюю историю конкурса, а также членов жюри, которые обеспечивают объективную оценку поступающих материалов, способствуя росту профессионального уровня сибирской журналистики.

Награды победителям конкурса также вручили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Герой России Александр Карелин, руководители компаний-партнёров проекта и ведущих средств массовой информации регионов Сибирского федерального округа.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. За 17 лет работы проекта в нём приняли участие более 650 средств массовой информации и свыше 4 тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств. Победителями за всю историю конкурса признаны более 380 журналистов, авторских групп и средств массовой информации из всех субъектов Федерации округа. В составе жюри вошло около 200 человек, на суд экспертов было представлено более 12 тысяч журналистских материалов в 66 номинациях.

В 2022 году в главном журналистском соревновании Сибири приняли участие 915 журналистских материалов из всех десяти регионов округа. Финал конкурса традиционно проходит в рамках «Сибирской медиа-недели», которая в этом году состоится в двенадцатый раз. С 24 по 28 октября лучшие журналисты-сибиряки принимают участие в пресс-турах на современные объекты экономики Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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