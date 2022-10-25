«Черноголовка» увеличила мощность новосибирского завода на 30%

На новосибирском заводе ГК «Черноголовка» в 2022 году выпуск продукции увеличился на 20%. За 9 месяцев на предприятии произведено более 96 миллионов бутылок напитков. 25 октября на заводе завершена установка новой линии — она увеличит мощность завода более чем на 30%. Об этом руководство компании сообщило сегодня в ходе пресс-тура на завод. Производительность новой ПЭТ линии — до 16000 бутылок в час, а стоимость — свыше 300 млн рублей. Установка потребовала большого объема инженерно-строительных работ на предприятии. Была проведена реконструкция цеха, в котором расположена линия, построена компрессорная станция, подведены коммуникации, смонтированы трубопроводы и дополнительные емкости.

— В настоящее время у наших местных товаропроизводителей появились реальные возможности для расширения производства и рынков сбыта, в связи с уходом западных брендов. Запуск новой линии производства компанией «Черноголовка» позволит открыть дополнительные рабочие места в Новосибирской области и принесет налоговые отчисления в бюджет, а для дальнейшего развития производства компания сможет воспользоваться мерами господдержки, утвержденными правительством региона, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В Минсельхозе области пояснили, что отрасль производства безалкогольных напитков и питьевой воды в регионе является одной из ведущих сфер АПК. По производству воды и напитков Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и третье место в стране. За январь-август этого года производство безалкогольных напитков в Новосибирской области выросло и составило 126% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, произведено почти 25 миллионов декалитров. Министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко добавил, что в последнее время появляется большое количество российских, в том числе и региональных брендов, которые используют отечественные сырье и упаковку и строят планы по дальнейшему расширению производства.

Ранее редакция рассказывала, что продукцию завода, который строится в районе Новосибирской области, планируют поставлять в Саудовскую Аравию.