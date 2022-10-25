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Нарастающая волатильность в России препятствует реализации автомобилей Kia

  • 25/10/2022, 17:25
Автор:
исход иностранного бизнеса
В связи с этим южнокорейская компания может покинуть страну.

Как сообщил исполнительный вице-президент южнокорейской Kia Corp Ву Джон Джу, усиливающаяся волатильность в стране заметно сокращает продажи автомобилей, в перспективе авторынок и вовсе может на какое-то время закрыться полностью.

— Мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили, — цитирует топ-менеджера Bloomberg.

По информации издания, продажи Kia в России к началу осени текущего года снизились почти на 65% против снижения на 4,1% в мире. В РФ поставили около 57 000 автомобилей. По данным Samsung Securities Co., Kia была вторым по популярности автомобильной брендом в России, уступая лишь АвтоВАЗу. На ее долю приходилось около 12%. Третье место у Hyundai с долей 11%. В прошлом году в общем объеме продаж Kia на Россию пришлось порядка 6%.

Агентство «Автостат» при этом сообщает, что в сентябре в России было продано более трех тысяч автомобилей Kia — на 80,7% меньше, чем годом ранее. А за девять месяцев текущего года продажи снизились на 64%, до чуть более 56 тысяч машин. Самой популярной среди россиян моделью бренда до сих пор остается Rio, на втором месте компактный кроссовер Kia Seltos, а на третьем месте кроссовер Kia Soul.

Ранее о возможности окончательного ухода заявили Mazda Motor Corp и Toyota Motor Corp.

Напомним, что производят автомобили Kia на заводе в Санкт-Петербурге, управляет которым ее «дочка» Hyundai Motor Co. Годовая мощность предприятия составляет 200 000 автомобилей.

Что касается планов по продаже завода Hyundai в России, о которых сообщалось ранее, Ву Джон Джу оставил вопрос без комментариев.

 

Ранее редакция сообщала, что руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал отказаться от иномарок в пользу Lada.

Фото: pixabay.com — DomPixabay

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : санкции кризис бизнес автопром


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