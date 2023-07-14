Сотрудник банка в Новосибирске пришел к должнице на работу публично рассказал о ее долгах

В службу судебных приставов Новосибирской области обратилась сибирячка с просьбой помочь восстановить ее нарушенные права. В будний день сотрудник банка пришел в регистратуру стоматологического отделения клинической больницы РЖД-медицина, который громко и отчетливо в присутствии пациентов сообщил о наличии просроченной задолженности у сотрудника медицинского учреждения, сообщила пресс-служба судебных приставов.

— В объяснении женщина указала, что у нее действительно есть кредитные обязательства перед банком и у нее возникли финансовые трудности. Спустя два месяца ей начали поступать звонки от банка с угрозами о разглашении сведений о задолженности ее коллегам. Так и произошло: пришел мужчина на работу к гражданке и в присутствии сотрудников и посетителей организации предъявлял ей требования о возврате просроченной задолженности. Он говорил, чтобы женщина погасила просроченную задолженность, многократно повторяя, — отметили приставы. — Сотрудница медучреждения несколько раз говорила представителю банка о том, что находится на рабочем месте, и не может решать личные вопросы. На просьбу покинуть помещение стоматологии мужчине не реагировал. Только после того, как женщина отошла от рабочего места и вместе с ним пошла к выходу, мужчина вышел из здания.

После этого инцидента женщине, по данным УФССП, начали поступать звонки, по которым настойчиво требовали погасить задолженность. Приходили и смс-сообщения от неизвестного абонента, который требовал вернуть долг. При этом из сообщения невозможно понять, какую организацию представляет человек. Приставы сообщили, что банк нарушил Федеральный закон №230-ФЗ, передав без согласия должника третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Кроме того, в текстовом сообщении должнику не сообщили наименование кредитора.

Приставы признали банк виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали его на 250 тыс рублей. Апелляционные инстанции оставили это решение без изменения. Сотрудник банка оштрафован на 10 000 рублей. Пресс-служба УФССП подчеркивает, что он неоднократно привлекался к ответственности по аналогичному правонарушению.

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