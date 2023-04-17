Должники сейчас предпочитают договариваться с коллекторами

Просрочку по кредитам штормит

К 1 марта 2023 года портфель розничных кредитов сибиряков превысил 3 трлн рублей. За 12 месяцев показатель вырос на 8,7%. При этом доля просроченной задолженности не изменилась и составляет 4,2% от розничного кредитного портфеля по СФО. Об этом в ответ на запрос редакции сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

— В Новосибирской области портфель розничных кредитов составил на 1 марта 2023 года 608 млрд рублей, это на 9,1% больше, чем 12 месяцев назад. Доля просроченной задолженности по кредитам также не изменилась и составила 3,8%, — пояснили редакции.

По данным КА «Долговой консультант», розничная просроченная задолженность россиян перед банками за первые два месяца 2023 года выросла на 28 млрд рублей, — это 20% от объема прироста проблемных кредитов за весь 2022 год (+139 млрд). При этом в компании констатировали, что просроченным теперь становится каждый девятый кредит, тогда как несколько лет назад — каждый двенадцатый.

Интересно, что участники микрофинансового рынка не фиксируют серьезных изменений по динамике просрочки у сибирских заемщиков. В частности, Тимофей Полетаев, заместитель управляющего директора МФК «Лайм-Займ», говорит даже о незначительном снижении задолженности по займам на 0,1%.

— Именно эта динамика, на мой взгляд, обусловлена в большей степени сезонностью и волатильностью. При этом за последние пять лет динамика просрочки по кредитам снижается за счет роста финансовой грамотности населения, понимания, как эффективно пользоваться заемными средствами и управлять денежными потоками, — комментирует Полетаев. — Кредиторы тоже содействуют повышению финансовой грамотности населения. Большое заблуждение думать, что кредитор хочет забрать у клиента последнее. Напротив, он заинтересован в улучшении благосостояния и уровня жизни заемщика. Тогда партнерство будет долгосрочным.

Готовы к диалогу по погашению кредитной задолженности

По оценке экспертов Сибирского ГУ Банка России, роста просроченной задолженности в условиях повышенной нестабильности первой половины прошлого года удалось избежать благодаря механизму кредитных каникул и рекомендации банкам реструктурировать кредиты заемщикам, доходы которых снизились из-за введения санкций. С марта прошлого года, когда заработал закон о кредитных каникулах, и к 1 марта 2023 года банки реструктурировали больше 140 тысяч кредитов сибиряков на общую сумму около 57 млрд рублей. В Новосибирской области реструктурированы около 25 тысяч кредитов на 11,7 млрд рублей. По предварительным данным, 3/4 заемщиков, которые ушли на кредитные каникулы, в результате смогли вернуться в график платежей.

Как отметили в ответ на запрос редакции в главном управлении ФССП по Новосибирской области за подписью врио руководителя главного управления Сергея Неведомского, согласно проведенному анализу обращений граждан, материалов проводимых проверок должники при наличии возможности сегодня готовы гасить свои долги по кредитам. Они ведут переговоры с кредитором, выражают желание урегулировать вопрос имеющейся задолженности в судебном порядке.

— Должники в исключительных случаях пользуются процедурой банкротства, — подчеркивают в ведомстве. — В среднем на 100 обращений должников только 1-2 воспользовались либо находятся в процедуре банкротства.

Тимофей Полетаев соглашается, что процедура банкротства не является массовым инструментом решения вопроса, связанного с долговой нагрузкой и обязательствами заемщика.

— Просроченная задолженность имеет последствия для клиента в виде признания его неспособности вести финансовую деятельность. Клиент заинтересован в сохранении своей кредитной истории и возможности дальнейшего доступа к заемным средствам, — поясняет эксперт.

Генеральный директор коллекторского агентства «Право онлайн» Константин Шарапов также отмечает, что значительная часть должников все же стремится к погашению кредитов и займов, хоть и делает это не всегда своевременно. Кстати, Шарапов отмечает тенденцию по росту банкротств и объясняет это несовершенством законодательства.

— Мы наблюдаем активизацию деятельности компаний, предлагающих услуги по списанию долгов физических лиц. Зачастую методы решения вопросов в таких компаниях не соответствуют профессиональным и этическим нормам — заемщику, который не попадает под условия банкротства, попросту советуют увеличить сумму долга, добавив к действующим кредитам новые обязательства. Таким образом человек умышленно, но при этом на законных основаниях уходит от ответственности, — комментирует собеседник редакции.

По его словам, при реализации такой схемы на должников накладываются более серьезные финансовые обязательства, а кредиторы несут прямые убытки.

— На данный момент процедура признания человека банкротом нуждается в усовершенствовании, чтобы в ней учитывались интересы не только должников, но и честных кредиторов, — заявляет Шарапов.

Ограничили возможности

Кстати, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о постоянных кредитных каникулах для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, ужесточились требования к банкам в части кредитования заемщиков. В Сибирском ГУ ЦБ напомнили, что восстановление потребительского кредитования во второй половине 2022 года сопровождалось ослаблением стандартов кредитования, в том числе банки выдавали кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В конце 2022 года доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с предельной долговой нагрузкой свыше 80%, увеличилась до 36%. Эксперты банка заявили, что такие займы с большой долей вероятности могут выйти на просрочку.

Чтобы ограничить рост долговой нагрузки граждан по кредитам, с начала этого года Банк России ввел макропруденциальные лимиты. В первом и втором квартале 2023 года предельно допустимая доля кредитов заемщикам с предельно допустимой кредитной нагрузкой свыше 80% от доходов установлена на уровне 25% для банков и 35% для микрофинансовых организаций.

Ранее эксперты финансового рынка, с которыми беседовал журналист редакции, не исключали, что ужесточение требований к заемщикам от банков приведет к перетоку спроса на микрофинансовый рынок.