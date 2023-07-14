В Новосибирске задержана управляющая пансионата после смерти 98-летнего ветерана

В Новосибирске в рамках расследования уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в частном пансионате задержана управляющая частного пансионата «Рэмели», расположенного в Октябрьском районе. Об этом сообщили в СК России по Новосибирской области.

Ей инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Ей грозит до двух лет колонии. В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения.

— По данным следствия, управляющая частного пансионата, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска оказывала людям пожилого возраста и инвалидам социальные услуги по проживанию в пансионате, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении.

В настоящее время следственными органами деятельность пансионата приостановлена.

В ведомстве уточнили, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

Напомним, 98-летний постоялец частного пансионата «Рэмели» Иван Ларионов был избит в середине июня и экстренно направлен в реанимационное отделение одной из больниц города. Несмотря на все усилия медиков, ветеран Великой Отечественной войны скончался. В Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее редакция сообщала, что суд обязал пансионат для пожилых в Новосибирске соблюдать правила противопожарной безопасности.