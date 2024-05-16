Сотрудник ГУФСИН получил срок за смерть осужденного в колонии под Новосибирском

В Новосибирской области бывшего сотрудника ГУФСИН признали виновным в смерти одного из заключенных исправительной колонии.

ЧП в ИК-13 в селе Раисино Убинского района произошло 1 марта 2023 года. Один из заключенных, пользуясь отсутствием контроля и надзора со стороны дежурного помощника начальника колонии Владимира Ябса, стащил из ящика в столовой нож.

С этим ножом он набросился на другого осужденного, с которым у него был конфликт и нанес им три удара в область жизненно важных органов, от которых тот скончался на месте.

На Ябса было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Свою вину в произошедшем он не признал.

Однако суд решил иначе.

— Приговором суда Владимир Ябс признан виновным. Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, с лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и осуществлением организационно-распорядительных полномочий на 2 года, — пояснили в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что заключенного ИК-15 в Новосибирской области будут судить за пропаганду АУЕ* в колонии.

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