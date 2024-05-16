Выпускной для летучих мышей пройдет ночью в Новосибирске

Ночью 16 мая в Новосибирском зоопарке состоится массовый выпуск летучих мышей в природу.

Зоотехники выпустят на волю рукокрылых, которые провели зиму в зоопарке. В прошлом году их приносили и привозили со всех концов города.

– Зоопарк стал для летучих мышей временным убежищем. Они успешно перезимовали у нас в холодильнике. Сейчас пришло время выпустить их, – рассказывает методист научно-информационного отдела Новосибирского зоопарка Анастасия Вишневецкая.

Ранее редакция сообщала о том, что белый тигренок Кови появился в зоопарке Новосибирска.