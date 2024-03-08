Заключенного будут судить за пропаганду АУЕ* в колонии под Новосибирском

Купинский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело по обвинению Александра Пометнева в участии в деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, в период с 23 апреля 2021 года по 11 марта 2023 года Пометнев, отбывающий наказание в ИК-15, изучил основные правила, понятия, обозначения и символику, криминальную идеологию «АУЕ»*, стал ее приверженцем и активным участником. Новоиспеченный АУЕ*шник объявил осужденным о своем новом «амплуа» и рассказал, что поддерживает криминальный образ жизни, насилие и вражду по отношению к правоохранителям.

Он отметил, что получил покровительство от представителей высшей криминальной иерархии международного общественного движения. Новые «хозяева» якобы наделили Пометнева полномочиями по контролю за соблюдением «жителями» ИК воровских и тюремных законов, сбору денег для обеспечения нужд «АУЕ»*.

— В течение 2-х лет осужденный не менее 20 раз демонстративно нарушал правила внутреннего распорядка ИК-15, регулярно зачитывал заключенным поступившие в колонию письма от других участников АУЕ* и пропагандировал деятельность экстремистского движения. Пометнев также призывал заключенных к бунтам, — пояснили в суде.

Уголовное дело на Александра Пометнева было возбуждено на основании выявленных сотрудниками ФСБ совместно с ГУФСИН по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесен приговор 40-летнему жителю за организацию ячейки экстремистской организации в одной из колоний города.

* Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.