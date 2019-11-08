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Такие разные проценты по ипотеке

Как не запутаться в ипотечных предложениях банков и на какую ставку по жилищному кредиту вы можете рассчитывать?
  • 08/11/2019, 08:00
Такие разные проценты по ипотеке
Довольно много ипотечных программ настроены на конкретную категорию заемщиков. Застройщики и риелторы признаются, что иногда это вносит сумятицу при взаимодействии с клиентами

Ставки по ипотеке продолжают снижаться. Пока банки осторожно анонсируют эту индексацию в качестве программ с ограниченным сроком действия: до конца 2019 года или до 31 января 2020 года, подталкивая покупателей не думать слишком долго и заключать договоры на покупку жилья. Основным драйвером этого снижения является пересмотр ставки ЦБ. В октябре Банк России неожиданно провел внеплановый пересмотр ключевой ставки. Участники ипотечного рынка на это пока не отреагировали, но эксперты не исключают появления новых срочных программ с привлекательными ставками. Если вы «ловите» эти программы, то обращайте внимание на период их действия и сразу выясняйте, какие банки и застройщики по ним работают.

Такие разные проценты по ипотеке

Дом на Федосеева

Ипотечный рынок ждет дальнейшего снижения ставок

Еще один нюанс. Довольно много ипотечных программ настроены на конкретную категорию заемщиков. Застройщики и риелторы признаются, что иногда это вносит сумятицу при взаимодействии с клиентами. К примеру, покупатель требует ипотеку по ставке от 3,9% годовых, не разобравшись, что это штучный товар и продукт изначально доступен ограниченному числу заемщиков. Подчеркивается, что это должна быть семья с детьми, сделка проводится только с большим первоначальным взносом, квартира покупается в строго определенном проекте, а ее цена должна составлять от Х млн рублей и т. д. Искать подобные предложения у других компаний — бессмысленно. Каждый застройщик оценивает коммерческую эффективность продажи квартиры самостоятельно, и такая ставка априори не может быть массовой. Чаще всего она является частью маркетинговой акции для привлечения клиентов, которые потом могут «перетечь» в другие проекты компании.

Такие разные проценты по ипотеке

ЖК «Расцветай на Маркса»

Одними из самых заманчивых условий по ипотеке сегодня может «похвастаться» АО «НОАИК»: первоначальный взнос — 0%. Но сумма кредита должна быть не более 4 млн.

Если вы рассчитываете купить квартиру по льготной ипотеке, то нужно поинтересоваться у ипотечных брокеров застройщика или кредитного менеджера в банке, кто работает по ипотеке с господдержкой. Если вы входите в категорию заемщиков, прописанную в соответствующем законодательстве, то сегодня у вас есть шанс претендовать на жилищный кредит по ставке от 4,5% до 6% годовых. Такие условия, к примеру, предлагают банки-партнеры ГК «Расцветай»: ПАО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк». Но! Эта ставка действует только в рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» для семей с маленькими детьми. Ряд банков готовы принять средства материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Такие разные проценты по ипотеке

Сквер рядом с Домом на Республиканской

— Специальное предложение от банков-партнёров ГК «Расцветай» действует для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок — от 3 до 30 лет, минимальная сумма кредита — до 6 млн, — поясняет застройщик.

Для других категорий покупателей этот вид ипотечного кредита недоступен!

Снижение стоимости ипотеки оказывает влияние на размер среднего чека и срок кредитования: и тот и другой выросли. То есть возможности граждан при покупке жилья несколько расширились.
Такие разные проценты по ипотеке

Дом на Республиканской

Впрочем, если вы не входите ни в какую категорию, прописанную в программах господдержки, то у вас тоже есть возможность сэкономить на процентах при покупке жилья. Наиболее выгодные условия по ипотеке можно получить, если банк и застройщик работают по партнерской программе. К примеру, для всех категорий граждан «Россельхозбанк» предлагает ипотеку для покупки квартир в объектах ГК «Расцветай» по ставке до 8,2% годовых, ПАО «Промсвязьбанк» — 8,3% годовых, АО «Альфа-Банк» — под 8,49% годовых. Одна из новостроек застройщика — Дом на Республиканской — будет сдана в декабре 2019 года. Сейчас на площадке ведутся пусконаладочные работы оборудования ИТП, заканчивается внутренняя отделка и благоустройство придомовой территории.

Подробную информацию о предложениях банков-партнеров можно узнать по телефону 255-88-22. 

О проектах ГК «Расцветай» — на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Дом на Республиканской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлены компанией «Расцветай»

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