Такие разные проценты по ипотеке

Ставки по ипотеке продолжают снижаться. Пока банки осторожно анонсируют эту индексацию в качестве программ с ограниченным сроком действия: до конца 2019 года или до 31 января 2020 года, подталкивая покупателей не думать слишком долго и заключать договоры на покупку жилья. Основным драйвером этого снижения является пересмотр ставки ЦБ. В октябре Банк России неожиданно провел внеплановый пересмотр ключевой ставки. Участники ипотечного рынка на это пока не отреагировали, но эксперты не исключают появления новых срочных программ с привлекательными ставками. Если вы «ловите» эти программы, то обращайте внимание на период их действия и сразу выясняйте, какие банки и застройщики по ним работают.

Еще один нюанс. Довольно много ипотечных программ настроены на конкретную категорию заемщиков. Застройщики и риелторы признаются, что иногда это вносит сумятицу при взаимодействии с клиентами. К примеру, покупатель требует ипотеку по ставке от 3,9% годовых, не разобравшись, что это штучный товар и продукт изначально доступен ограниченному числу заемщиков. Подчеркивается, что это должна быть семья с детьми, сделка проводится только с большим первоначальным взносом, квартира покупается в строго определенном проекте, а ее цена должна составлять от Х млн рублей и т. д. Искать подобные предложения у других компаний — бессмысленно. Каждый застройщик оценивает коммерческую эффективность продажи квартиры самостоятельно, и такая ставка априори не может быть массовой. Чаще всего она является частью маркетинговой акции для привлечения клиентов, которые потом могут «перетечь» в другие проекты компании.

Одними из самых заманчивых условий по ипотеке сегодня может «похвастаться» АО «НОАИК»: первоначальный взнос — 0%. Но сумма кредита должна быть не более 4 млн.

Если вы рассчитываете купить квартиру по льготной ипотеке, то нужно поинтересоваться у ипотечных брокеров застройщика или кредитного менеджера в банке, кто работает по ипотеке с господдержкой. Если вы входите в категорию заемщиков, прописанную в соответствующем законодательстве, то сегодня у вас есть шанс претендовать на жилищный кредит по ставке от 4,5% до 6% годовых. Такие условия, к примеру, предлагают банки-партнеры ГК «Расцветай»: ПАО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк». Но! Эта ставка действует только в рамках программы «Семейная ипотека с государственной поддержкой» для семей с маленькими детьми. Ряд банков готовы принять средства материнского капитала в качестве первоначального взноса.

— Специальное предложение от банков-партнёров ГК «Расцветай» действует для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок — от 3 до 30 лет, минимальная сумма кредита — до 6 млн, — поясняет застройщик.

Для других категорий покупателей этот вид ипотечного кредита недоступен!

Снижение стоимости ипотеки оказывает влияние на размер среднего чека и срок кредитования: и тот и другой выросли. То есть возможности граждан при покупке жилья несколько расширились.

Впрочем, если вы не входите ни в какую категорию, прописанную в программах господдержки, то у вас тоже есть возможность сэкономить на процентах при покупке жилья. Наиболее выгодные условия по ипотеке можно получить, если банк и застройщик работают по партнерской программе. К примеру, для всех категорий граждан «Россельхозбанк» предлагает ипотеку для покупки квартир в объектах ГК «Расцветай» по ставке до 8,2% годовых, ПАО «Промсвязьбанк» — 8,3% годовых, АО «Альфа-Банк» — под 8,49% годовых. Одна из новостроек застройщика — Дом на Республиканской — будет сдана в декабре 2019 года. Сейчас на площадке ведутся пусконаладочные работы оборудования ИТП, заканчивается внутренняя отделка и благоустройство придомовой территории.

Подробную информацию о предложениях банков-партнеров можно узнать по телефону 255-88-22.

О проектах ГК «Расцветай» — на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Дом на Республиканской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлены компанией «Расцветай»