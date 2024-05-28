Сотрудник полиции покрывал деятельность казино в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МВД в Татарске. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
В июле прошлого года житель города обратился в полицию с заявлением о незаконной организации азартных игр в городе. Сотрудник полиции, узнав о факте незаконной деятельности на улице Ленина в городе Татарске, должен был принять меры. Однако он решил скрыть это преступление из личной заинтересованности.
Также он поручил своему подчинённому убедить заявителя изменить показания и не сообщать о казино. После этого заявитель был привлечён к административной ответственности за ложный вызов.
Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершённого преступления.
Ранее редакция сообщала о том, что организатор незаконного казино в Новосибирске отправился под суд.
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