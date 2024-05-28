Мужчину, угрожавшего терактом на параде Победы, осудили в Новосибирске

Суд вынес приговор Владимиру Сергееву за ложные сообщения о терактах в Новосибирске.
По сообщению Управление судебного департамента Новосибирской области, в прошлом году обвиняемый дважды звонил в полицию. Первый раз он заявил, что под мостом в Новосибирске спрятаны гранатометы. По его заявлению, он планировал использовать их для теракта на параде Победы. Во второй раз он заявил о подготовке взрыва на Новосибирской ГЭС.
Мотивом для теракта в День Победы стали семейные обстоятельства. Так он хотел вернуть своего ребенка из детского дома. Обвиняемый понадеялся, что шантаж с такими заявлениями поможет ему.
Суд признал Сергеева виновным только в одном эпизоде — ложном сообщении о взрыве ГЭС. Ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно.
Ранее редакция сообщала о том, что уголовное дело о теракте заведено после обрушения подъезда в Белгороде.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru