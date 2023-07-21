Сотрудники ДПС доставили пятилетнюю девочку в больницу через пробку

В Новосибирской области сотрудники ДПС помогли оперативно доставить ребенка для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области.

— На ул. Большевистской на дороге заторная ситуация, ребенку плохо в автомобиле (ему грозило обезвоживание). Из-за сложной дорожной ситуации граждане опасались, что состояние ребенка может ухудшиться, — говорится в сообщении.

Инспекторы, которые прибыли на место, приняли решение доставить 5-летнюю девочку на патрульном транспортном средстве в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники ДПС с включенными специальными сигналами доставили девочку в больницу и передали врачам, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь. После родители поблагодарили сотрудников ДПС.

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