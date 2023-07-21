Обвиняемому в поджоге самолета СУ-24 продлили срок содержания под стражей

В Новосибирске суд продлил срок ареста студенту новосибирского колледжа Виктору Скоробогатову, обвиняемому в поджоге самолета СУ-24. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 281 (диверсия, максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Под стражей обвиняемый пробудет до 13 октября.

Напомним, что ранее Telegram-канал Baza разместил видео с горящим на территории новосибирского авиационного завода бомбардировщиком, которое хулиганы опубликовали в соцсетях. Злоумышленники тогда оставили комментарий к видео о том, что самолет полностью ликвидирован.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сообщили, что самолет почти не пострадал, однако у шасси четко были видны следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

Ранее редакция сообщала о том, что обвиняемого в диверсии на заводе имени В.П. Чкалова посадили под стражу на два месяца