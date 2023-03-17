Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 тысяч вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% — на водителей, 6% — на токарей, по 5% — на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% — на электромонтажников, еще по 3% — на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов, сообщили эксперты hh.ru.

При этом на Новосибирскую область приходится 3% вахтовых вакансий от всего их объема в стране, и это десятое место в топе.

В ТК РФ указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нём невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день.

Ранее работодатели организованно доставляли вахтовиков от пункта сбора к месту работы. Однако оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые компании брали расходы на себя, но были и такие, кто считал, что оплачивать проезд сотрудники должны самостоятельно.

Теперь у работников появилась возможность не нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Эта поправка закреплена в ст. 302 ТК РФ Федеральным законом от 19.12.22 №545-ФЗ.

Кроме того, согласно новым поправкам, работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.

Топ-10 вахтовых вакансий с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для соискателей из Новосибирской области:

Начальник ремонтно-механического участка (вахта в Якутии), до 408 000 руб. на руки,

Сварщик технологических трубопроводов (вахта в Краснодарском крае), от 279 000 до 448

Менеджер по продажам (вахта за границей), от 300 000 руб. до вычета налогов,

Начальник подземного участка (вахта в Алтайском крае), от 300 000 руб. на руки,

Руководитель строительного проекта (вахта в Якутии), от 300 000 руб. на руки,

Заместитель главного технолога (вахта в Якутии), от 280 000 до 340 000 руб. на руки,

Машинист буровой установки (вахта в Якутии), до 360 000 руб. на руки,

Начальник участка автоматизации и метрологии (вахта в Якутии), до 300 000 руб. на руки,

Электромонтажник (вахта в Мурманской области), от 260 000 руб. на руки,

Стоматолог-ортопед (вахта в Нижневартовске), от 250 000 руб. до вычета налогов.

Ранее редакция сообщала, что на каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме.

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