Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 тысяч вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% — на водителей, 6% — на токарей, по 5% — на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% — на электромонтажников, еще по 3% — на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов, сообщили эксперты hh.ru.
При этом на Новосибирскую область приходится 3% вахтовых вакансий от всего их объема в стране, и это десятое место в топе.
В ТК РФ указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нём невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день.
Ранее работодатели организованно доставляли вахтовиков от пункта сбора к месту работы. Однако оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые компании брали расходы на себя, но были и такие, кто считал, что оплачивать проезд сотрудники должны самостоятельно.
Теперь у работников появилась возможность не нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Эта поправка закреплена в ст. 302 ТК РФ Федеральным законом от 19.12.22 №545-ФЗ.
Кроме того, согласно новым поправкам, работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.
Топ-10 вахтовых вакансий с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами для соискателей из Новосибирской области:
Ранее редакция сообщала, что на каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме.
Фото: freepik.com
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