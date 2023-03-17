Лидер новосибирского девелопмента отмечает 12 лет профессиональной деятельности

В марте 2023 года ведущий застройщик Новосибирска и один из лидеров Сибирского округа ― компания VIRA ― отмечает 12-летие. C 2011 года VIRA сдала в эксплуатацию более 700 тысяч кв. м качественного современного жилья ― 59 домов и свыше 17000 квартир, в жилых комплексах VIRA сегодня счастливо живут почти 50 тысяч семей. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, все жилые комплексы VIRA сдаются без задержек.

Только за последние 10 лет профессиональной деятельности компания сдала свыше 590 тысяч кв. м жилья, опередив конкурентов. Данные предоставлены признанным аналитиком рынка недвижимости Новосибирской области Сергеем Николаевым и основаны на отчете Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, а также актах ввода по Новосибирской области. Из отчета эксперта следует, что VIRA является лидером по вводу жилья Новосибирска за последние 10 лет.

― Нам многое удалось за прошедшие 12 лет, и мы многому сумели научиться. Нам есть чем приятно удивить рынок недвижимости. Это не только интересные новые проекты в родном Новосибирске, но и жилые комплексы в других регионах. Мы также активно запускаем программу цифровой трансформации VIRA, что со временем должно позволить нам предложить покупателям дополнительные услуги, вроде системы «умный дом», без увеличения конечной стоимости квартир, ― прокомментировал событие Александр Савельев, соучредитель VIRA.

Среди недавних проектов VIRA ― ЖК «Матрешкин двор» и ЖК «Новые Матрешки» в Кировском районе в Новосибирске и ЖК «Матрешки» в Барнауле.

Осенью 2022 года VIRA презентовала горожанам новый, знаковый для себя проект ― уникальный жилой комплекс бизнес-класса GRANDO.

GRANDO — это суперсовременный 30-этажный дом с панорамным остеклением, собственным ландшафтным садом и просторным лобби в духе лучших мировых отелей. По завершению строительства GRANDO должен возглавить топ самых высоких жилых зданий Новосибирска. Комплекс строится в Дзержинском районе ― одном из лучших в городе согласно опросу «2ГИС». Несмотря на уникальность проекта, VIRA удалось предложить покупателям конкурентные цены. В продаже одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с потолками до 3 м.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

VIRA ― лидирующий застройщик Новосибирска и Сибирского региона России, в прошлом году компания отметила 11-летие профессиональной деятельности. За эти годы сданы 708 359 кв. м жилья. VIRA ― это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит квадратные метры, VIRA строит жизнь!

Застройщик ООО СК «ВИРА-СТРОЙ»

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