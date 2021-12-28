В исправительных учреждениях Новосибирской области реализован проект «Путь домой: открытый мир»

Цель проекта — помочь освободившимся из мест лишения свободы гражданам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, вернуться в общество с адекватной самооценкой и навыками ведения предпринимательской деятельности по полученной специальности.

Впервые проект «Путь домой» был поддержан Фондом президентских грантов в прошлом году, и в июне 2021 состоялся выпускной для 50 участниц проекта женской исправительной колонии №9 ГУФСИН по Новосибирской области.

В этот раз обучение проходили мужчины ИК-14 (г. Тогучин) и ИК-18 (г. Новосибирск). В течение нескольких месяцев участники прошли профориентационное психологическое тестирование и консультации, обучение навыкам ведения предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности, делового этикета. Больше 20 участников прошли профессиональное обучение по направлениям прикладного творчества и технического мастерства и получили сертификаты, подтверждающие освоение специальности.

Подготовка призвана помочь заключенным, высвобождающимся в 2021-2022 году, трудоустроиться или начать предпринимательскую деятельность в качестве самозанятого или ИП.

На днях в ИК-18 прошла торжественная церемония закрытия проекта. Участники были награждены сертификатами о прохождении проекта и подарками от организаторов. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания по Новосибирской области (далее – ОНК Новосибирской области), руководитель проекта Наталья Пинигина, член Общественного совета ГУФСИН России по Новосибирской области Ольга Корпачева, в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС полковника внутренней службы Галины Большаковой.

Организатор проекта: АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА» при поддержке Фонда президентских грантов, Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», ОНК Новосибирской области, ГУФСИН России по Новосибирской области, Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.