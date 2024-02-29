Сотрудники Сбера в Сибири отправили 100 тонн мусора в переработку

Сотрудники Сбера, благодаря организованному в банке по всей Сибири раздельному сбору отходов, собрали и направили в переработку больше 100 тонн полезных фракций мусора, включая 67 тонн пластика и 33,7 тонны макулатуры.

Больше половины всего объема собранного полезного мусора приходится на Новосибирск, где помимо регионального отделения располагается также территориальное управление всего Сибирского банка Сбербанка.

В числе лидеров по объему сбора макулатуры оказалось Кемеровское отделение банка, где в переработку отправили почти 7 тонн этого вида полезного мусора. В Томской области собрали для переработки 6,5 тонны пластика. И это второй результат после Новосибирской области. Почти 5 тонн пластика на переработку отправили в Алтайском крае и столько же макулатуры собрали омичи. А в Красноярском крае в переработку отдали 4 тонны пластика и 3,4 тонны макулатуры.

Роман Костылев, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка: