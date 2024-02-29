6 участников СВО стали предпринимателями в Новосибирске

В центрах занятости Новосибирской области с особым вниманием относятся к участникам СВО и членам их семей. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова. По ее словам, с этой категорией соискателей работают персональные кураторы.

— С куратором организуется сопровождение соискателя, прорабатывается карьерная траектория, выстраиваются профессиональные пути развития специалиста, — пояснила она.

— Будем наращивать этот результат, чтобы каждый обратившийся в центр занятости получил помощь на которую рассчитывает, — добавила Ольга Лаврова.

По словам Лавровой, на сегодняшний день в центры занятости области обратилось 120 участников СВО. 28 из них трудоустроено, 6 организовали собственное дело, 7 прошли обучение.

В декабре 2023 года пресс-служба правительства области сообщала, что пять бойцов СВО получили дипломы контролеров технического состояния автомобилей и сварщика. Тогда же отмечалось, что они могут преподавать основы безопасности жизнедеятельности и начальную военную подготовку.

В феврале Минсоцразвития пояснял, что в 2023 году из числа обратившихся участников и ветеранов СВО, членов их семей трудоустроен 71 человек. Тогда же отмечалось, что работу для этой категории граждан будет подбирать искусственный интеллект.

Ранее редакция сообщала о том, что предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия, и они смогут получать различные льготы.