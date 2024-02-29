Выпавшая из окна высотки девочка скончалась в Новосибирске

Девочка, выпавшая из окна на 8 этаже в новосибирском Академгородке скончалась. Трагедия произошла около 9 утра на улице Российской.
Информацию о смерти ребенка Infopro54 подтвердила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
Инцидентом занялся следственный комитет.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснили в региональном СК.
Напомним, о несчастном случае стало известно из сообщения в официальной группе «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, после падения 13-летняя школьница была жива еще какое-то время.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске школьник попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Фото: Infopro54
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