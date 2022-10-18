Сотрудники «Синергии» взяты под стражу за создание схемы по уклонению от мобилизации

Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников (Григорий Чмелев, Дмитрий Кухарев и Андрей Забавин) частного университета «Синергия», обвиняемых в мошенничестве за организацию схемы по уклонению от мобилизации. Об этом сообщил ТАСС. Информацию об аресте подтвердил официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чмелева, Кухарева и Забавина. Им вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — сказал собеседник агентства.

Как полагает следствие, обвиняемые за 180 тыс. рублей пообещали зачислить молодого человека в университет на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации. После этого он передал им деньги.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в Негосударственном образовательном частном учреждение высшего образования «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации. Отмечается, что стоимость такой справки составляла 180 тыс. рублей. Всего, таким образом, подозреваемые заработали около 150 млн рублей. Ректор «Синергии» Артем Васильев прокомментировал ситуацию — его слова опубликованы на сайте учреждения. Он сообщил, что руководством института было принято решение о сотрудничестве со следствием. Васильев заявил, что считает действия злоумышленников недопустимыми.

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» — российское частное высшее учебное заведение, основанное в 1995 году в Москве. Юридическое наименование — Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

Первоначально отсрочка от мобилизации касалась только студентов, обучающихся в государственных вузах. В октябре президент РФ подписал указ, предоставляющий отсрочку от мобилизации студентам частных вузов и научных организаций, имеющих государственную аккредитацию.

Ранее редакция рассказывала о том, чем чревато уклонение от мобилизации и фиктивное трудоустройство подлежащих мобилизации.