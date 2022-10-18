Первый этап создания интеллектуальной транспортной системы в регионе завершат в ноябре

Денег недостаточно

— Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации, включая стоимостные показатели технорабочих проектов муниципальных образований, составляет 5,3 млрд рублей (В ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планируется направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе, — сообщил о результатах проверки реализации ИТС на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин.

— Контракт на создание и внедрение ИТС Новосибирской агломерации был заключен 16 мая 2022 года с единственным поставщиком — АО «Ситроникс», заказчиком выступает казенное учреждение ЦОДД. Цена контракта составляет 378 млн рублей, при этом стоимость работ, которые будут выполнены, исходя из данных сметной документации — 670 млн. То есть начальная цена контракта меньше сметной на 43%, — констатирует Валерий Алехин. — Удешевление технических решений может сказаться на качестве создаваемых ИТС. От заказчика потребуется дополнительный постоянный контроль за работой подрядчика, субподрядчиков, за приобретением материалов и комплектующих, за работой по их установке и пусконаладке. К концу 2022 года планируется подключить к системе первые 20 светофорных объектов на улицах Новосибирска для тестирования и начала эксплуатации системы.

По его словам, 2,3 млрд или 54% от общего объема средств планируется направить на создание в Новосибирске сервисной платформы для обеспечения движения высокоавтоматизированных транспортных средств. В нее входят программно-аппаратный комплекс, сеть из 2700 придорожных блоков и более 200 бортовых устройств. На реализацию мероприятий по созданию интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации на 2022-2024 годы предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 852 млн рублей.

Аудитор заявил, что объема средств, предусмотренных на 2022-2024 годы, недостаточно для создания интеллектуальной транспортной системы в объеме технорабочего проекта. Недофинансирование составляет 4,4 млрд рублей. В бюджетах муниципальных образований Новосибирской агломерации лимиты на финансирование этих работ не предусмотрены. Алехин резюмировал, что при таких вводных планы по внедрению системы ИТС в 2024 году в регионе не будут реализованы.

Напомним, в 2020-2021 годах на создание ИТС в региональный бюджет поступали из федерации 310 и 80 млн рублей, которые Минтранс в итоге вернул в федеральный бюджет. По данным КСП, в допсоглашении, подписанном Минтранс РФ и региональный Минтранс в марте 2022 года, из показателей эффективности для получения льгот исключено внедрение в области ИТС.

Главное — начать

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский более оптимистично оценил перспективы создания интеллектуальной транспортной системы в регионе. Он пояснил, что 852 млн рублей необходимы для того, чтобы регион достиг первого и второго уровней зрелости, прописанных в приказе Минтранса РФ.

Первый уровень предполагает создание центра управления дорожным движением, центра мониторинга управления общественным транспортом, наличие утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, наличие систем видеомониторинга, наличие интеграционных платформ, подключение к системе не менее 20% светофорных объектов.

Второй уровень — наличие подсистемы диспетчерского управления служб содержания автодорог, интеграция не мен четырех подсистем, подключение не менее 40% светофорных объектов, наличие технических систем сбора данных на пересечении ключевых магистральных дорог и улиц.

— Каждый уровень зрелости позволяет работать самостоятельно. Мы ставим задачу за 852 млн рублей достигнуть второго уровня зрелости. Все средства направляем в Новосибирск, где наибольшее количество пользователей дорог, где самая серьезная проблема с пробками. Дальше продолжим работать над выделением средств из федерального бюджета, в том числе на другие города агломерации, — пояснил чиновник. — Мы также запроектируем платформу по беспилотному транспорту, но необходимости ее внедрять на сегодняшний момент нет. Условием ее внедрения является сеть 5G, а в Новосибирске такой пока нет.

Интеллектуальной транспортной системе не хватает оборудования

— Это доступность оборудования. Сети связи относятся к объектам критической инфраструктуры, то есть на них сегодня можно ставить только отечественное оборудование из реестра, но его, к сожалению, нет. Есть федеральная программа, в рамках которой «Ростеху» поручено разработать такое оборудование, на эти цели выделены 26 млрд рублей. Ждем, что оно появится к лету 2025 года, — сообщил он.

Президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев также отметил, что проект будет работоспособен без наличия сетей 5G, которые можно интегрировать позднее. При этом он обратил внимание еще на одну проблему, которая тормозит создание интеллектуальной транспортной системы.

Анатолий Костылевский заверил, что сейчас, несмотря на все претензии, которые выписывались исполнителю контракта, работа выполнена на 99%. Николай Пожидаев также сообщил, что ИТС второго уровня будет реализована в Новосибирске в контрактные сроки — к 25 ноября. Дальше все будет зависеть от финансирования и доступности необходимого оборудования.

По данным КСП Новосибирской области, сегодня в 24 субъектах РФ создана, модернизирована и внедрена интеллектуальная транспортная система. На эти цели направлены 3,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что внедрением системы интеллектуального регулирования дорожного движения в Новосибирске занималась местная компания.