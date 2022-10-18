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Таможня передала государству незаконно ввезенные в Россию товары

  • 18/10/2022, 12:41
параллельный импорт и контрафакт
Эту передачу одобрил суд.

Транспортная прокуратура передаст в государственную собственность изъятые за три года на таможне товары. Об этом во вторник, 18 октября, КП-Новосибирск  сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

С 2019 по 2021 годы транспортная полиция и таможня изъяли около 39 тысяч незаконно ввезенной одежды, обуви и консервов. Собственники с требованиями о возврате не обращались.

Транспортная прокуратура через суды Новосибирской области и Алтайского края добилась того, чтобы вещи и еду признали бесхозяйными. Теперь они принадлежат государству.

Напомним, с мая по сентябрь 2022 года в рамках параллельного импорта в регионе Сибирского таможенного управления оформлено товаров на сумму более 8 млн долларов.

—Всего за 9 месяцев 2022 года сибирские предприниматели ввезли около 230 тыс. тонн товаров приоритетного импорта, из них 112 тыс. тонн продуктов питания. Отметим, по сравнению с тремя кварталами прошлого года ввоз продовольственных товаров увеличился на 8%, — пояснял начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

 

Ранее редакция сообщала, что предприниматели путают контрафакт и параллельный импорт

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия

Теги : таможня Параллельный импорт Контрафакт


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