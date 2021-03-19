Первую очередь «РусАгроМаркета» запустили в Новосибирске

Новосибирский ОРЦ «РусАгроМаркета» — первый в России проект, обладающий самыми современными качествами, необходимыми для объектов такого профиля. Об этом заявил на церемонии открытия учредитель ООО «РусАгроМаркет – Холдинг» Владимир Ермошин.

— Это и IT-инфраструктура, и логистическая составляющая, и современные площади для хранения, доработки, переработки, упаковки и отгрузки продукции. Мы ещё только в начале пути, и всё самое главное нам ещё предстоит осуществить с помощью сибиряков здесь, на новосибирской земле, — отметил Владимир Ермошин.

Общая площадь объекта — более 100 тыс. кв. м. Общий объём фактически освоенных инвестиций — более 8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию первой очереди нового оптово-распределительного центра обеспечит создание до 900 высокотехнологичных рабочих мест. Выход на проектную мощность ОРЦ запланирован на 2022 год.

Проект нацелен на создание современного продовольственного кластера — многофункциональной специализированной торгово-логистической площадки, предоставляющей игрокам продовольственного рынка доступ к услугам хранения, доработки и логистики продукции «fresh». После завершения строительства, оптово-распределительный центр «РусАгроМаркет-Новосибирск» будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общественного питания.

Общий объём инвестиций в проект планируется на уровне 16,5 млрд руб. Предполагается, что поступления в бюджет Новосибирской области с 2016 по 2030 гг. в результате создания ОРЦ превысят 8 млрд руб. Для ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» одобрены региональные меры государственной поддержки в виде освобождения от уплаты налога на имущество и части налога на прибыль на период 2019-2025 годы. Также Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, созданный на базе АИР, ведёт работу по привлечению новосибирских сельхозтоваропроизводителей на площадку ОРЦ.