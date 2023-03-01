Мемориал Военного городка признан объектом монументально-декоративного оформления

Большинством голосов членов худсовета Новосибирска, мемориал 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии, расположенный на территории бывшего Военного городка в Октябрьском районе, официально признан элементом монументально-декоративного оформления города. Как поясняют в мэрии Новосибирска, это первый шаг к тому, чтобы «застолбить» объект за городом для его последующего содержания и проведения реставрационно-ремонтных работ при необходимости.

— Мы сейчас принимаем объект как бесхозный, затем администрация района об этом заявляет в суде, — поясняет вице-мэр Анна Терешкова. — Если на объект больше никто не заявляется, то он остается за нами.

Необходимость «столбить» объекты культурного наследия через суд в мэрии в первую очередь поясняют тем, что земля, на которой они расположены, принадлежит Министерству обороны. Как напоминают в городском руководстве историю вопроса, мемориал, о котором идет речь, был установлен силами военнослужащих, возвратившихся из горячих точек, и на протяжении длительного времени был скрыт от города внутри Военного городка. В октябре 2022 года, по итогам совещания с представителями общественности в администрации Октябрьского района, Совет ветеранов пожарной части №3 выступил с предложением обслуживать мемориал своими силами. Впоследствии общественники привлекли специалистов для реконструкции объекта. На том же совещании было внесено предложение взять памятник на баланс муниципалитета.

Напомним, работу по инвентаризации исторических памятников, которые находятся на территории города, мэрия Новосибирска начала осенью 2022 года. Бесхозные памятники обещали взять на баланс города, если они представляют художественную или историческую ценность. Степень ценности будет утверждать городской худсовет.

Мемориал 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии был недавно отреставрирован после жалобы общественников председателю СК России Александру Бастрыкину. Обновление памятника стало возможным благодаря действиям офицеров и сотрудников Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, Военной прокуратуры и общественности, говорится в группе «Военный городок №17» «ВКонтакте».

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