Мемориал Военного городка признан объектом монументально-декоративного оформления

Большинством голосов членов худсовета Новосибирска, мемориал 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии, расположенный на территории бывшего Военного городка в Октябрьском районе, официально признан элементом монументально-декоративного оформления города. Как поясняют в мэрии Новосибирска, это первый шаг к тому, чтобы «застолбить» объект за городом для его последующего содержания и проведения реставрационно-ремонтных работ при необходимости.
— Мы сейчас принимаем объект как бесхозный, затем администрация района об этом заявляет в суде, — поясняет вице-мэр Анна Терешкова. — Если на объект больше никто не заявляется, то он остается за нами.
Необходимость «столбить» объекты культурного наследия через суд в мэрии в первую очередь поясняют тем, что земля, на которой они расположены, принадлежит Министерству обороны. Как напоминают в городском руководстве историю вопроса, мемориал, о котором идет речь, был установлен силами военнослужащих, возвратившихся из горячих точек, и на протяжении длительного времени был скрыт от города внутри Военного городка. В октябре 2022 года, по итогам совещания с представителями общественности в администрации Октябрьского района, Совет ветеранов пожарной части №3 выступил с предложением обслуживать мемориал своими силами. Впоследствии общественники привлекли специалистов для реконструкции объекта. На том же совещании было внесено предложение взять памятник на баланс муниципалитета.
Мемориал 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии был недавно отреставрирован после жалобы общественников председателю СК России Александру Бастрыкину. Обновление памятника стало возможным благодаря действиям офицеров и сотрудников Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, Военной прокуратуры и общественности, говорится в группе «Военный городок №17» «ВКонтакте».
Ранее редакция сообщала о том, что в метро Новосибирска пытались перекрыть портреты героев России киосками.
Фото из группы «Военный городок №17» «ВКонтакте»
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