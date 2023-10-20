«Совести у них нет!»: потерянный ребенком телефон присвоила мама его одноклассника в Новосибирске

Неприятный инцидент произошел в одной из Новосибирских школ. Ученики третьего класса ходили на экскурсию в музей, а по дороге домой Миша* выронил из кармана мобильный телефон. Дорогой гаджет подобрала мама одноклассника, которая сопровождала группу. Потом она отдала найденный телефон в пользование своему ребенку. Неблаговидный поступок вскрылся, когда к женщине пришли с вопросами полицейские. Подробности этой истории узнал журналист Inforpo54.

«Он сильно расстроился и плакал»

Неудачный поход в музей в конце прошлого учебного года принес третьекласснику Мише* одни страдания. Мальчик вернулся с экскурсии домой и обнаружил, что потерял дорогой сердцу мобильник. Гаджет был подарен ему на первое сентября, когда он пошел в первый класс. Мальчик со слезами рассказал о произошедшем маме. Родители не растерялись и сразу начали звонить на потерянный телефон и искать его самостоятельно. Но трубку никто не брал. Тогда они предприняли еще одну попытку найти его, но уже через родительский чат и группу в ВКонтакте.

– Я написала в школьный чат, родители мне посочувствовали, но в поисках не помогли, – поделилась Ольга*, мама мальчика.

На семейном совете решили обратиться в полицию. Написали заявление в районный отдел о пропаже гаджета.

«Уже не надеялись найти»

Спустя пять месяцев, в новом учебном году, родителям Миши вдруг позвонили из отдела полиции. Сотрудники сообщили радостную новость, что потерянный телефон нашелся.

– Мы уже и не надеялись найти, как вдруг это случилось. Нас пригласили в участок, – рассказала мама ребенка.

Там женщине рассказали, что на самом деле пропажа все это время была рядом, буквально в кармане Мишиного знакомого.

― Дело в том, что в этом году мы перевелись в другой класс. А телефоном пользовался бывший одноклассник моего сына. То есть он был уверен, что Миша даже не заметит. Но самое обидное, что нашла этот мобильный мама мальчика. Она читала наши сообщения в чате, видела мой пост в группе ВКонтакте. И она не брала трубку, когда мы звонили на потерянный телефон. Выждала время, разблокировала его и вручила сыну. Совести у них нет! ― эмоционально говорит Ольга.

Полицейские вернули мальчику его пропажу. Миша был очень рад, хотя осадок от поступка бывшего одноклассника и его мамы глубоко осел в душе ребенка.

― Мы благодарны сотрудникам полиции за их работу. Мне все говорили, что никто даже искать не будет, а оказалось, что не просто искали, а даже нашли. Ну и глаза нам открыли на семью, где поощряются преступления, ― добавляет сибирячка.

На самом деле, современные технологии реально позволяют установить местонахождение мобильного устройства. Каждый телефон имеет свой уникальный идентификационный номер, и как только в него вставляют сим-карту, и он выходит в сеть, то легко обнаруживается правоохранительными органами.

Теперь маме одноклассника, которая повела себя непорядочно, грозит уголовная ответственность.

― Если вы нашли чужую вещь, то необходимо отнести ее в полицию или вернуть владельцу. Тем более, что шанс для этого был ― на потерянный телефон поступали звонки от хозяина. В противном случае действия того, кто обнаружил находку и не предпринял никаких мер по ее возвращению, квалифицируются по статье «Кража», ― рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

*Имена героев публикации изменены.